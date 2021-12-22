Газета
Экономика

Бизнес предупредил правительство о риске «катастрофы» в дорожно-строительной отрасли

Ведомости

Новые поправки в законодательство России, предусматривающие расширенное казначейское сопровождение по госконтрактам на сумму от 1 млрд руб. с 2022 г., могут привести к «катастрофе» в дорожно-строительной отрасли «вплоть до полной остановки работ», заявили в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК). Соответствующие предупреждения представители бизнеса направили министру экономического развития Максиму Решетникову и министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе НАИК.

«По сути, в строительной отрасли грядет катастрофа. В тех случаях, где компании работают по государственному заказу, а подрядчики все еще ждут доведения до них средств ввиду произошедшего удорожания строительных ресурсов, принятые новеллы остановят строительство всех крупных объектов», — заявила генеральный директор НАИК Мария Ярмальчук.

НАИК попросила изменить сроки вступления новых норм в силу, однако не назвала точные даты. В соответствии с изменениями, все деньги по госконтрактам больше чем на 1 млрд руб. будут направлять на лицевой счет в казначействе. Это сделает средства неликвидными до исполнения договора, и траты, которые не относятся к конкретному объекту, строительным компаниям придется покрывать самостоятельно, отметили в ассоциации. В итоге увеличатся сроки расчетов с контрагентами, появятся сложности с привлечением субподрядчиков и снизится количество соисполнителей, заявили представители бизнеса.

Перевод прибыли и возмещение затрат компаний можно будет осуществить только после подтверждения фактических затрат со сведениями раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому госконтракту. Кроме того, нужно будет дождаться проверок Федерального казначейства, указали в НАИК. Наконец, по мнению ассоциации, предлагаемое подрядчикам программное обеспечение нуждается в доработке.

«Отрасль не готова к работе в соответствии с новым законодательством. Мы просим изменить срок его вступления в силу. Сейчас важно, чтобы фоивы и профессиональное сообщество совместно проработали вопросы практической реализации данных нововведений», — заявил председатель совета НАИК, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Вдовин.

Указанные законодательные акты предусматривают поправки в Бюджетный кодекс России, вступающие в силу с 2022 г. Речь также идет о постановлении правительства №2024, которое утверждает правила казначейского и расширенного казначейского сопровождения. Минфин же разработал проекты ряда постановлений во исполнение данных НПА.

Ранее по теме: Дорожники объединят данные о стройках на IT-платформе стоимостью до 1,5 млрд рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных