Бизнес предупредил правительство о риске «катастрофы» в дорожно-строительной отрасли
Новые поправки в законодательство России, предусматривающие расширенное казначейское сопровождение по госконтрактам на сумму от 1 млрд руб. с 2022 г., могут привести к «катастрофе» в дорожно-строительной отрасли «вплоть до полной остановки работ», заявили в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК). Соответствующие предупреждения представители бизнеса направили министру экономического развития Максиму Решетникову и министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе НАИК.
«По сути, в строительной отрасли грядет катастрофа. В тех случаях, где компании работают по государственному заказу, а подрядчики все еще ждут доведения до них средств ввиду произошедшего удорожания строительных ресурсов, принятые новеллы остановят строительство всех крупных объектов», — заявила генеральный директор НАИК Мария Ярмальчук.
НАИК попросила изменить сроки вступления новых норм в силу, однако не назвала точные даты. В соответствии с изменениями, все деньги по госконтрактам больше чем на 1 млрд руб. будут направлять на лицевой счет в казначействе. Это сделает средства неликвидными до исполнения договора, и траты, которые не относятся к конкретному объекту, строительным компаниям придется покрывать самостоятельно, отметили в ассоциации. В итоге увеличатся сроки расчетов с контрагентами, появятся сложности с привлечением субподрядчиков и снизится количество соисполнителей, заявили представители бизнеса.
Перевод прибыли и возмещение затрат компаний можно будет осуществить только после подтверждения фактических затрат со сведениями раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому госконтракту. Кроме того, нужно будет дождаться проверок Федерального казначейства, указали в НАИК. Наконец, по мнению ассоциации, предлагаемое подрядчикам программное обеспечение нуждается в доработке.
«Отрасль не готова к работе в соответствии с новым законодательством. Мы просим изменить срок его вступления в силу. Сейчас важно, чтобы фоивы и профессиональное сообщество совместно проработали вопросы практической реализации данных нововведений», — заявил председатель совета НАИК, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Вдовин.
Указанные законодательные акты предусматривают поправки в Бюджетный кодекс России, вступающие в силу с 2022 г. Речь также идет о постановлении правительства №2024, которое утверждает правила казначейского и расширенного казначейского сопровождения. Минфин же разработал проекты ряда постановлений во исполнение данных НПА.