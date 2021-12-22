Бизнес предупредил правительство о риске «катастрофы» в дорожно-строительной отрасли

НАИК попросила изменить сроки вступления новых норм в силу, однако не назвала точные даты. В соответствии с изменениями, все деньги по госконтрактам больше чем на 1 млрд руб. будут направлять на лицевой счет в казначействе. Это сделает средства неликвидными до исполнения договора, и траты, которые не относятся к конкретному объекту, строительным компаниям придется покрывать самостоятельно, отметили в ассоциации. В итоге увеличатся сроки расчетов с контрагентами, появятся сложности с привлечением субподрядчиков и снизится количество соисполнителей, заявили представители бизнеса.