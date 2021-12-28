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Экономика

ВЦИОМ: 76% россиян считают свое материальное положение средним или хорошим

Ведомости

Три четверти граждан страны (76%) считают свое материальное положение средним или хорошим, показал опрос ВЦИОМа. Почти четверть россиян (23%) оценивает материальное положение своей семьи как неудовлетворительное,

Индекс удовлетворенности жизнью составил 47%, что соответствуют уровню ноября 2020 г., выяснили специалисты центра. Половину респондентов (48%) жизнь в целом устраивает, 25% устраивает лишь отчасти, а 26% — в целом не устраивает.

При этом опрошенные в целом продемонстрировали пессимимистичное отношение к экономической ситуации в стране. Индекс социального оптимизма в ноябре 2021 г. составил 59% — этот показатель находится на уровне октября и сентября, на 8% превышая значение ноября прошлого года. Более половины населения (61%) считает, что самые тяжелые времена для России еще впереди, 16% считают, что переживают их сейчас, а еще 18% убеждены, что они уже позади.

В ноябре на плохое материальном положении пожаловались 24% опрошенных фондом «Общественное мнение». Хорошим свое материальное благополучие назвали 18% респондентов, а 57% заявили, что живут нормально. Две трети россиян (67%) считают, что их финансовая ситуация не изменилась, еще 24% полагают, что она ухудшилась. Об улучшении своего материального положения сообщили всего 7% опрошенных.

Ранее стало известно, что в 2021 г. почти 690 000 россиян получали зарплату на уровне минимального размера оплаты труда или ниже (в текущем году МРОТ составлял 12 792 руб.). Доля таких работников сократилась с 2019 г. с 2,9% до 2,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных