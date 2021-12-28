ВЦИОМ: 76% россиян считают свое материальное положение средним или хорошим
Три четверти граждан страны (76%) считают свое материальное положение средним или хорошим, показал опрос ВЦИОМа. Почти четверть россиян (23%) оценивает материальное положение своей семьи как неудовлетворительное,
Индекс удовлетворенности жизнью составил 47%, что соответствуют уровню ноября 2020 г., выяснили специалисты центра. Половину респондентов (48%) жизнь в целом устраивает, 25% устраивает лишь отчасти, а 26% — в целом не устраивает.
При этом опрошенные в целом продемонстрировали пессимимистичное отношение к экономической ситуации в стране. Индекс социального оптимизма в ноябре 2021 г. составил 59% — этот показатель находится на уровне октября и сентября, на 8% превышая значение ноября прошлого года. Более половины населения (61%) считает, что самые тяжелые времена для России еще впереди, 16% считают, что переживают их сейчас, а еще 18% убеждены, что они уже позади.
В ноябре на плохое материальном положении пожаловались 24% опрошенных фондом «Общественное мнение». Хорошим свое материальное благополучие назвали 18% респондентов, а 57% заявили, что живут нормально. Две трети россиян (67%) считают, что их финансовая ситуация не изменилась, еще 24% полагают, что она ухудшилась. Об улучшении своего материального положения сообщили всего 7% опрошенных.
Ранее стало известно, что в 2021 г. почти 690 000 россиян получали зарплату на уровне минимального размера оплаты труда или ниже (в текущем году МРОТ составлял 12 792 руб.). Доля таких работников сократилась с 2019 г. с 2,9% до 2,5%.