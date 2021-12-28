ВЦИОМ: 76% россиян считают свое материальное положение средним или хорошим

При этом опрошенные в целом продемонстрировали пессимимистичное отношение к экономической ситуации в стране. Индекс социального оптимизма в ноябре 2021 г. составил 59% — этот показатель находится на уровне октября и сентября, на 8% превышая значение ноября прошлого года. Более половины населения (61%) считает, что самые тяжелые времена для России еще впереди, 16% считают, что переживают их сейчас, а еще 18% убеждены, что они уже позади.