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Экономика

The Sunday Times: экономика Британии может потерять $50 млрд из-за «омикрона»

Ведомости

Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) оценил потери экономики Великобритании в 35 млрд фунтов стерлингов (около $50 млрд), если 25% британцев не смогут выйти на работу в связи с распространением в стране штамма коронавируса «омикрон». О прогнозе CEBR сообщила газета The Sunday Times.

Нехватка людей на рабочих местах может привести к снижению производства на 35 млрд фунтов стерлингов в январе и феврале. Потери эквивалентны 8,8% ВВП за эти два месяца, отмечается в статье.

В случае если 8% британцев не вернутся к работе, потери за два месяца составят 10,2 млрд фунтов стерлингов, или 2,6% ВВП.

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«Даже при пиковом уровне всего в 8% будут экономические издержки. Тем не менее мы полагаем, что большую часть потерь получится наверстать в оставшейся части года», — сказал The Sunday Times экономист CEBR Пушпин Сингх.

В начале января суточное количество заболевших коронавирусом в Великобритании превысило отметку в 200 000 человек. При этом еще в конце декабря в стране впервые зафиксировали более 100 000 случаев заражения. По данным на 8 января, в Британии за сутки выявили более 140 000 случаев заболевания. 

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Европе происходит на фоне распространения нового штамма «омикрон», обнаруженного в начале ноября на юге Африки. Данный вариант считается более заразным и несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее штаммы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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