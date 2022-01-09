The Sunday Times: экономика Британии может потерять $50 млрд из-за «омикрона»
Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) оценил потери экономики Великобритании в 35 млрд фунтов стерлингов (около $50 млрд), если 25% британцев не смогут выйти на работу в связи с распространением в стране штамма коронавируса «омикрон». О прогнозе CEBR сообщила газета The Sunday Times.
Нехватка людей на рабочих местах может привести к снижению производства на 35 млрд фунтов стерлингов в январе и феврале. Потери эквивалентны 8,8% ВВП за эти два месяца, отмечается в статье.
В случае если 8% британцев не вернутся к работе, потери за два месяца составят 10,2 млрд фунтов стерлингов, или 2,6% ВВП.
«Даже при пиковом уровне всего в 8% будут экономические издержки. Тем не менее мы полагаем, что большую часть потерь получится наверстать в оставшейся части года», — сказал The Sunday Times экономист CEBR Пушпин Сингх.
В начале января суточное количество заболевших коронавирусом в Великобритании превысило отметку в 200 000 человек. При этом еще в конце декабря в стране впервые зафиксировали более 100 000 случаев заражения. По данным на 8 января, в Британии за сутки выявили более 140 000 случаев заболевания.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Европе происходит на фоне распространения нового штамма «омикрон», обнаруженного в начале ноября на юге Африки. Данный вариант считается более заразным и несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее штаммы.