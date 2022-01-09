The Sunday Times: экономика Британии может потерять $50 млрд из-за «омикрона»

В начале января суточное количество заболевших коронавирусом в Великобритании превысило отметку в 200 000 человек. При этом еще в конце декабря в стране впервые зафиксировали более 100 000 случаев заражения. По данным на 8 января, в Британии за сутки выявили более 140 000 случаев заболевания.