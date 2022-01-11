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Экономика

Размер желаемой зарплаты россиян вырос до 166 000 рублей

Ведомости

Россияне хотели бы зарабатывать в среднем 166 000 руб. в месяц, следует из результатов опроса (есть в распоряжении «Ведомостей»), проведенного сервисом «Работа.ру» среди более чем 7000 пользователей старше 18 лет из всех регионов страны. В январе 2021 г. сумма составила 158 000 руб.

Разница между зарплатными ожиданиями мужчин и женщин на сегодняшний день составляет 26% против 37% годом ранее. Так, если первые теперь хотят ежемесячно получать в среднем около 187 000 руб., то вторые — 138 000 руб. В начале 2021 г. эти суммы составляли 192 000 руб. и 120 000 руб. соответственно.

Хотя в среднем по России желаемый размер зарплаты мужчин снизился, у жителей столицы он вырос со 198 000 руб. до 201 000 руб. Зарплатные ожидания женщин, проживающих в Москве, повысились более заметно — со 129 000 руб. до 157 000 руб.

В конце декабря Росстат сообщил, что размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в России по итогам октября составил 54 649 руб. В номинальном выражении показатель увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., а в реальном — с учетом инфляции, которая в октябре составила 8,13% в годовом выражении, — на 0,6%.

Подобный рост размера средней зарплаты в стране в реальном выражении стал минимальным с начала 2021 г., в январе его увеличение составило 0,1%. После этого показатель не опускался ниже 1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных