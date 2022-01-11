Размер желаемой зарплаты россиян вырос до 166 000 рублей
Россияне хотели бы зарабатывать в среднем 166 000 руб. в месяц, следует из результатов опроса (есть в распоряжении «Ведомостей»), проведенного сервисом «Работа.ру» среди более чем 7000 пользователей старше 18 лет из всех регионов страны. В январе 2021 г. сумма составила 158 000 руб.
Разница между зарплатными ожиданиями мужчин и женщин на сегодняшний день составляет 26% против 37% годом ранее. Так, если первые теперь хотят ежемесячно получать в среднем около 187 000 руб., то вторые — 138 000 руб. В начале 2021 г. эти суммы составляли 192 000 руб. и 120 000 руб. соответственно.
Хотя в среднем по России желаемый размер зарплаты мужчин снизился, у жителей столицы он вырос со 198 000 руб. до 201 000 руб. Зарплатные ожидания женщин, проживающих в Москве, повысились более заметно — со 129 000 руб. до 157 000 руб.
В конце декабря Росстат сообщил, что размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в России по итогам октября составил 54 649 руб. В номинальном выражении показатель увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., а в реальном — с учетом инфляции, которая в октябре составила 8,13% в годовом выражении, — на 0,6%.
Подобный рост размера средней зарплаты в стране в реальном выражении стал минимальным с начала 2021 г., в январе его увеличение составило 0,1%. После этого показатель не опускался ниже 1%.