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Аналитики Finexpertiza назвали отрасли с наибольшими зарплатами в России

Ведомости

Нефтяники и газовики, менеджеры и консультанты по вопросам управления, а также представители авиационной отрасли получают в среднем самые высокие зарплаты в России, говорится в исследовании (есть в распоряжении «Ведомостей») аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Росстата о зарплатах сотрудников предприятий за три квартала 2021 г.

Нефтяники и газовики в среднем зарабатывают 152 000 руб. в месяц до вычета налогов. Однако в Москве эта сумма составляет 669 100 руб., так как там находятся наиболее высокооплачиваемые работники головных офисов отраслевых предприятий, пояснили эксперты.

В топ-10 по среднему размеру зарплат вошли также:

- топ-менеджеры и консультанты по управлению, которые занимаются стратегическим и оперативным управлением предприятиями или подразделениями, финансовым планированием, контролем и планированием производственного процесса — 146 700 руб.;

- пилоты и другие представители авиационной отрасли, пассажирских и грузовых перевозок — 126 500 руб.;

- программисты — 121 300 руб.;

- сотрудники из сферы финансов и страхования — 117 100 руб.;

- работники табачной промышленности — 115 900 руб.;

- занятые в рыболовстве и рыбоводстве — 99 100 руб.;

- ученые — 88 200 руб.;

- специалисты металлодобывающей промышленности — 87 200 руб.;

- рекламщики и маркетологи — 83 100 руб.

Отмечается, что не во всех из этих областей самые высокие доходы у специалистов из Москвы. Так, среди топ-менеджеров и управленцев больше всего зарабатывают жители Сахалинской области (291 300 руб.), среди сотрудников авиаотрасли — лица из Чукотского автономного округа (237 400 руб.), а среди программистов — граждане из Ямало-Ненецкого автономного округа (192 700 руб.). Рыбаки получают наибольший доход в Магаданской области (189 000 руб.), а ученые — в Тюменской области (122 300 руб.).

Ранее сегодня опрос сервиса «Работа.ру» показал, что желаемая зарплата россиян составляет 166 000 руб. в месяц после 158 000 руб. годом ранее. При этом в конце декабря Росстат сообщил, что размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в России по итогам октября составил 54 649 руб.

Ранее по теме: Размер желаемой зарплаты россиян вырос до 166 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных