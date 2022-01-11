Аналитики Finexpertiza назвали отрасли с наибольшими зарплатами в России
Нефтяники и газовики, менеджеры и консультанты по вопросам управления, а также представители авиационной отрасли получают в среднем самые высокие зарплаты в России, говорится в исследовании (есть в распоряжении «Ведомостей») аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Росстата о зарплатах сотрудников предприятий за три квартала 2021 г.
Нефтяники и газовики в среднем зарабатывают 152 000 руб. в месяц до вычета налогов. Однако в Москве эта сумма составляет 669 100 руб., так как там находятся наиболее высокооплачиваемые работники головных офисов отраслевых предприятий, пояснили эксперты.
В топ-10 по среднему размеру зарплат вошли также:
- топ-менеджеры и консультанты по управлению, которые занимаются стратегическим и оперативным управлением предприятиями или подразделениями, финансовым планированием, контролем и планированием производственного процесса — 146 700 руб.;
- пилоты и другие представители авиационной отрасли, пассажирских и грузовых перевозок — 126 500 руб.;
- программисты — 121 300 руб.;
- сотрудники из сферы финансов и страхования — 117 100 руб.;
- работники табачной промышленности — 115 900 руб.;
- занятые в рыболовстве и рыбоводстве — 99 100 руб.;
- ученые — 88 200 руб.;
- специалисты металлодобывающей промышленности — 87 200 руб.;
- рекламщики и маркетологи — 83 100 руб.
Отмечается, что не во всех из этих областей самые высокие доходы у специалистов из Москвы. Так, среди топ-менеджеров и управленцев больше всего зарабатывают жители Сахалинской области (291 300 руб.), среди сотрудников авиаотрасли — лица из Чукотского автономного округа (237 400 руб.), а среди программистов — граждане из Ямало-Ненецкого автономного округа (192 700 руб.). Рыбаки получают наибольший доход в Магаданской области (189 000 руб.), а ученые — в Тюменской области (122 300 руб.).
Ранее сегодня опрос сервиса «Работа.ру» показал, что желаемая зарплата россиян составляет 166 000 руб. в месяц после 158 000 руб. годом ранее. При этом в конце декабря Росстат сообщил, что размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в России по итогам октября составил 54 649 руб.