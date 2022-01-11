Аналитики Finexpertiza назвали отрасли с наибольшими зарплатами в России

Отмечается, что не во всех из этих областей самые высокие доходы у специалистов из Москвы. Так, среди топ-менеджеров и управленцев больше всего зарабатывают жители Сахалинской области (291 300 руб.), среди сотрудников авиаотрасли — лица из Чукотского автономного округа (237 400 руб.), а среди программистов — граждане из Ямало-Ненецкого автономного округа (192 700 руб.). Рыбаки получают наибольший доход в Магаданской области (189 000 руб.), а ученые — в Тюменской области (122 300 руб.).