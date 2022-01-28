Глава ФАС сообщил о снижении наценок на социально значимые продукты питания
Наценки федеральных торговых сетей на социально значимые продукты питания снизились с августа 2021 г. по текущий момент с 22 до 13%, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«По результатам мониторинга и проведения проверок, в результате переговоров с федеральными торговыми сетями с участием наших коллег из Минпромторга нам удалось снизить наценки в торговых сетях с августа 2021 г. по настоящее время на 9 п. п., с 22 до 13%», — заявил Шаскольский (цитата по ТАСС).
По его словам, региональные сети магазинов присоединяются к договоренностям об ограничении максимального размера наценок, которые были достигнуты с крупнейшими федеральными сетями.
Ранее крупные ритейлеры X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и «Магнит») и «Тандер» («Магнит» и «Дикси») предложили Федеральной антимонопольной службе ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем в 10% до конца текущего года. Так торговые сети отреагировали на предложение службы проработать механизмы «ответственного ценообразования» после того, как в ходе проверок обнаружилось, что они завышали наценки, в том числе на социально значимые товары.
В X5 Group рассказали, что наценки будут ограничены на более 20 товарных категорий с 12 января во всех магазинах ритейлера. Каждый месяц будет составляться список конкретных товаров, на которые будут распространяться меры. В «Магните» сообщили, что ограничения коснутся примерно 200 товаров из 25 категорий, в том числе на вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречку.
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов ранее сообщил, что средняя наценка крупных российских ритейлеров на базовые продукты не превышает 15-16%.