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Глава ФАС сообщил о снижении наценок на социально значимые продукты питания

Ведомости

Наценки федеральных торговых сетей на социально значимые продукты питания снизились с августа 2021 г. по текущий момент с 22 до 13%, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«По результатам мониторинга и проведения проверок, в результате переговоров с федеральными торговыми сетями с участием наших коллег из Минпромторга нам удалось снизить наценки в торговых сетях с августа 2021 г. по настоящее время на 9 п. п., с 22 до 13%», — заявил Шаскольский (цитата по ТАСС).

По его словам, региональные сети магазинов присоединяются к договоренностям об ограничении максимального размера наценок, которые были достигнуты с крупнейшими федеральными сетями.

Ранее крупные ритейлеры X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и «Магнит») и «Тандер» («Магнит» и «Дикси») предложили Федеральной антимонопольной службе ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем в 10% до конца текущего года. Так торговые сети отреагировали на предложение службы проработать механизмы «ответственного ценообразования» после того, как в ходе проверок обнаружилось, что они завышали наценки, в том числе на социально значимые товары.

В X5 Group рассказали, что наценки будут ограничены на более 20 товарных категорий с 12 января во всех магазинах ритейлера. Каждый месяц будет составляться список конкретных товаров, на которые будут распространяться меры. В «Магните» сообщили, что ограничения коснутся примерно 200 товаров из 25 категорий, в том числе на вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречку.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов ранее сообщил, что средняя наценка крупных российских ритейлеров на базовые продукты не превышает 15-16%.

Ранее по теме: Минпромторг назвал размер средней наценки российских ритейлеров на базовые товары

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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