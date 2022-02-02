Объем торгов на Мосбирже в январе вырос на 36,5%

За прошлый год объем торгов на Мосбирже вырос на 6,6%, впервые преодолев отметку в 1 квдрлн руб. Рекордные объемы торгов были зафиксированы в том числе на рынке акций, срочном рынке, денежном рынке, рынке СПФИ и рынке драгметаллов. При этом на валютном рынке объем торгов снизился до 319,8 трлн руб. против 328,9 трлн руб. годом ранее. Активность частных инвесторов в 2021 г. также установила исторический рекорд: сделки на бирже заключали более 2 млн человек в месяц против 847 000 годом ранее.