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Экономика

Объем торгов на Мосбирже в январе вырос на 36,5%

Ведомости

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2022 г. составил 87,2 трлн руб., говорится в пресс-релизе торговой площадки. За год этот показатель вырос на 36,5%, в январе 2021 г. он составлял 63,9 трлн руб.

Наилучшая динамика оборота торгов наблюдалась на рынке акций (+87,4%, до 4,21 трлн руб.) и денежном рынке (+53,4%, до 37,8 трлн руб.). Объем торгов на срочном рынке в январе вырос на 43,4% в годовом выражении, на валютном рынке — на 18,2% (16,7 трлн и 27 трлн руб. соответственно).

Объем операций на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) вырос в 6,6 раза и составил 433,6 млрд руб. Объем торгов драгоценными металлами вырос в 1,6 раза до 7,9 млрд руб., в том числе объем торгов золотом — 7,6 млрд руб. (1,7 т), серебром — 0,3 млрд руб. (5,3 т).

За прошлый год объем торгов на Мосбирже вырос на 6,6%, впервые преодолев отметку в 1 квдрлн руб. Рекордные объемы торгов были зафиксированы в том числе на рынке акций, срочном рынке, денежном рынке, рынке СПФИ и рынке драгметаллов. При этом на валютном рынке объем торгов снизился до 319,8 трлн руб. против 328,9 трлн руб. годом ранее. Активность частных инвесторов в 2021 г. также установила исторический рекорд: сделки на бирже заключали более 2 млн человек в месяц против 847 000 годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных