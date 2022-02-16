Минсельхоз сообщил о риске роста цен на молоко, хлеб, сахар и овощи

По ее словам, цены на хлеб в прошлом году росли «не так сильно» из-за того, что правительство предоставляло субсидии производителям. Размер субсидии составил 2 руб. за 1 кг хлеба. Получившие компенсацию предприятия замораживали цены на свою продукцию. Объем поддержки для небольших предприятий, которые выпекают около 15 т хлеба в сутки, составил около 1 млн руб. за месяц работы, для крупных (от 60 т в сутки) — более 3,6 млн руб.