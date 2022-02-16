Минсельхоз сообщил о риске роста цен на молоко, хлеб, сахар и овощи
В России существуют риски роста цен на четыре товарные позиции в 2022 г.: молоко и молочную продукцию, хлеб, сахар и овощи. Об этом заявила на парламентских слушаниях первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.
По ее словам, цены на хлеб в прошлом году росли «не так сильно» из-за того, что правительство предоставляло субсидии производителям. Размер субсидии составил 2 руб. за 1 кг хлеба. Получившие компенсацию предприятия замораживали цены на свою продукцию. Объем поддержки для небольших предприятий, которые выпекают около 15 т хлеба в сутки, составил около 1 млн руб. за месяц работы, для крупных (от 60 т в сутки) — более 3,6 млн руб.
«Следующая позиция — это овощи. Собственно, тенденция будет продолжаться до нового сезона, до уборки урожая. Соответственно, мы видим тут существенную зону риска с точки зрения роста», — сказала Лут (цитата по «Интерфаксу»).
Рост цен на сахар она связала с прекращением действия ограничительных мер. В конце 2020-го торговые сети заморозили цены на сахар на уровне 45 руб. за кг. «В прошлом году была фиксированная цена, сейчас фактическая цена. По нашим оперативным данным, у производителя она составляет 47 рублей за кг», — добавила чиновница.
По ее словам, Минсельхоз планирует увеличить размер субсидий для производителей сахара с 2 до 2,5 руб. за килограмм. Соответствующий проект постановления правительства находится на согласовании в профильных ведомствах. Что касается производства овощей, акцент делается на личные подсобные хозяйства. Помимо работы с регионами по развитию этого сегмента, правительство запустит федеральный проект по развитию овощеводства и картофелеводства. Дополнительные меры поддержки и бюджетные ассигнования в рамках этой программы планируется выделить в 2023 г., заявила Лут.
Кроме того, правительство договорилась с основными производителями сахара в России, что они будут устанавливать определенную цену для реализации в розницу, добавила она. Это поможет избежать скачкообразного роста цен. Также планируется продолжить меры по поддержке молочного животноводства: в прошлом году на компенсацию части затрат на закупку кормов для этой отрасли было дополнительно направлено 10,6 млрд руб. При этом сохраняются и действовавшие ранее меры господдержки отрасли.