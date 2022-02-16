Газета
Экономика

Минсельхоз сообщил о риске роста цен на молоко, хлеб, сахар и овощи

Ведомости

В России существуют риски роста цен на четыре товарные позиции в 2022 г.: молоко и молочную продукцию, хлеб, сахар и овощи. Об этом заявила на парламентских слушаниях первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

По ее словам, цены на хлеб в прошлом году росли «не так сильно» из-за того, что правительство предоставляло субсидии производителям. Размер субсидии составил 2 руб. за 1 кг хлеба. Получившие компенсацию предприятия замораживали цены на свою продукцию. Объем поддержки для небольших предприятий, которые выпекают около 15 т хлеба в сутки, составил около 1 млн руб. за месяц работы, для крупных (от 60 т в сутки) — более 3,6 млн руб.

«Следующая позиция — это овощи. Собственно, тенденция будет продолжаться до нового сезона, до уборки урожая. Соответственно, мы видим тут существенную зону риска с точки зрения роста», — сказала Лут (цитата по «Интерфаксу»).

Рост цен на сахар она связала с прекращением действия ограничительных мер. В конце 2020-го торговые сети заморозили цены на сахар на уровне 45 руб. за кг. «В прошлом году была фиксированная цена, сейчас фактическая цена. По нашим оперативным данным, у производителя она составляет 47 рублей за кг», — добавила чиновница.

По ее словам, Минсельхоз планирует увеличить размер субсидий для производителей сахара с 2 до 2,5 руб. за килограмм. Соответствующий проект постановления правительства находится на согласовании в профильных ведомствах. Что касается производства овощей, акцент делается на личные подсобные хозяйства. Помимо работы с регионами по развитию этого сегмента, правительство запустит федеральный проект по развитию овощеводства и картофелеводства. Дополнительные меры поддержки и бюджетные ассигнования в рамках этой программы планируется выделить в 2023 г., заявила Лут.

Кроме того, правительство договорилась с основными производителями сахара в России, что они будут устанавливать определенную цену для реализации в розницу, добавила она. Это поможет избежать скачкообразного роста цен. Также планируется продолжить меры по поддержке молочного животноводства: в прошлом году на компенсацию части затрат на закупку кормов для этой отрасли было дополнительно направлено 10,6 млрд руб. При этом сохраняются и действовавшие ранее меры господдержки отрасли.

Ранее по теме: Абрамченко поручила разработать меры поддержки молочной отрасли

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных