FT узнала о планах Великобритании отказаться от выдачи «золотых виз»

30 января этого года министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Sky News не исключила возможности конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима из-за ситуации вокруг Украины. Отвечая на вопрос о том, не скажутся ли подобные меры на британских инвесторах, глава ведомства сказала, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».