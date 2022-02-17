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Экономика

FT узнала о планах Великобритании отказаться от выдачи «золотых виз»

Ведомости

Великобритания планирует перестать выдавать визы за инвестиции в страну — так называемые «золотые визы» — из-за ухудшения отношений с Россией на фоне ситуации с Украиной, сообщает Financial Times (FT).

Для получения документов необходимо подтвердить готовность инвестировать в Великобританию не менее 2 млн фунтов (около 203,4 млн руб. по нынешнему курсу). В 2015 г. правила ужесточили — были введены проверки того, как заявители получили указанные средства. С 2019 г. требуется также подтвердить наличие банковского счета в стране.

Условия выдачи «золотых виз» начали ужесточать после покушения в Солсбери в 2018 г. на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Нынешний виток обсуждений связан с действиями России в отношении Украины. Великобритания намерена возобновить борьбу «с грязными деньгами», якобы наводняющими страну.

Сторонники министра внутренних дел Великобритании Прити Патель рассказали о стремлении к отказу от «золотых виз» из-за опасений, что документы могут использоваться для отмывания незаконно полученных денег. Чиновники в британском правительстве подтвердили подготовку соответствующих инициатив.

Еще в 2020 г. парламентский комитет по разведке и безопасности предупредил, что «использование британской схемы получения виз для инвесторов» стало приманкой для многих россиян. Законодатели отмечали, что Великобритания предоставила «идеальные механизмы» для отмывания «офшорных богатств».

За 12 месяцев до сентября 2021 г. Великобритания выдала 798 «золотых виз», 82 из которых получили россияне, уточняет FT. Гражданам Китая за тот же период выдали 210 подобных документов.

30 января этого года министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Sky News не исключила возможности конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима из-за ситуации вокруг Украины. Отвечая на вопрос о том, не скажутся ли подобные меры на британских инвесторах, глава ведомства сказала, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на это напомнила о списке коррупционеров, которых Москва ранее просила выдать у Лондона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Трасс поводом для обеспокоенности международных финансовых структур.

Ранее по теме: Правительство поддержало законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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