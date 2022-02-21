Кабмин предложил распространить налоговые льготы на морские месторождения Каспия
Кабмин предложил расширить применение льготной ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на месторождения в Каспийском море, расположенные полностью в границах российского сектора дна Каспийского моря. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы 19 февраля.
Льготный налоговый режим предлагается распространить на морские месторождения Каспия, промышленная добыча углеводородов на которых началась до 1 января 2016 г. Ранее к таким месторождениям применялась особая формула расчета ставки экспортной пошлины на сырую нефть, но в рамках процедуры лицензирования участков недр они не подпадают под периметр применения налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, говорится в пояснительной записке. Если законопроект будет принят, изменения вступят в силу с 1 января 2022 г.
Отмечается, что в случае распространения действия режима НДПИ для новых морских месторождений, расположенных в российской части дна Каспийского моря, добыча на которых началась до 2014 г., дополнительные доходы федерального бюджета в период 2022-2024 гг. составят 36 млрд руб.
Режим НДД действует в российской нефтяной отрасли с 2019 г. В отличие от НДПИ он взимается с финансового результата — с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД составляет 50%. Налог был введен для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых скважин. При этом перевод месторождения на режим НДД не означает автоматическую отмену НДПИ по этим участкам недр. Фактически компания одновременно платит оба налога, но ставка НДПИ существенно понижается – в среднем на 40%. По ряду месторождений рентабельность оказывается выше, если применять режим НДД, чем если просто платить НДПИ по полной ставке.
В 2020 г. были отменены налоговые льготы по НДПИ по выработанным месторождениям и для сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами. Изменения затронули в том числе крупное нефтяное месторождение им. Корчагина на Каспии, которое разрабатывает «Лукойл». В прошлом году компания предупредила правительство о риске консервации месторождения из-за отмены льготы по экспортной пошлине.
В качестве варианта компенсации льготы «Лукойл» предлагал перевести актив во вторую группу по НДД. Однако этому мешал тот факт, что месторождение им. Корчагина находится в границах одного лицензионного участка с рядом других объектов — в частности, с месторождением им. Филановского, которое уже получило льготы как новое морское месторождение (на них НДД не распространяется). Кроме того, оно не подпадало под условия перевода в первую группу режима НДД, распространяющуюся и на Каспий.