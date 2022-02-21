Курс доллара превысил 78 рублей впервые за неделю

Российский фондовый рынок вновь стал падать на фоне ухудшения ситуации вокруг Украины. В непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) утверждают, что Украина готовится к силовому захвату этих территорий. Местные власти говорят об обстрелах и попытках диверсий со стороны республики. Киев данную информацию опровергает и заявляет о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта. Накануне украинские военные заявили, что войска ЛНР сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, чтобы обвинить в нагнетании ситуации Украину. 18 февраля главы ДНР и ЛНР сообщили о массовой эвакуации граждан в Россию.