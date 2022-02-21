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Экономика

Курс доллара превысил 78 рублей впервые за неделю

Ведомости

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов впервые с 14 февраля превысил 78 руб., следует из данных Московской биржи.

К 14:41 мск стоимость доллара достигла 78,18 руб. после 77,6 руб. на открытии торгов 21 февраля. Таким образом, в течение дня американская валюта подорожала на 0,7%. Аналогичным образом вырос и курс евро. К 14:48 мск он достиг 88,73 руб. после 88,1 руб. на открытии торгов. Текущее значение — самое высокое с 27 января этого года.

Российский фондовый рынок вновь стал падать на фоне ухудшения ситуации вокруг Украины. В непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) утверждают, что Украина готовится к силовому захвату этих территорий. Местные власти говорят об обстрелах и попытках диверсий со стороны республики. Киев данную информацию опровергает и заявляет о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта. Накануне украинские военные заявили, что войска ЛНР сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, чтобы обвинить в нагнетании ситуации Украину. 18 февраля главы ДНР и ЛНР сообщили о массовой эвакуации граждан в Россию.

Ранее по теме: Российский рынок акций снова падает из-за геополитики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных