Курс доллара превысил 78 рублей впервые за неделю
Курс доллара в ходе сегодняшних торгов впервые с 14 февраля превысил 78 руб., следует из данных Московской биржи.
К 14:41 мск стоимость доллара достигла 78,18 руб. после 77,6 руб. на открытии торгов 21 февраля. Таким образом, в течение дня американская валюта подорожала на 0,7%. Аналогичным образом вырос и курс евро. К 14:48 мск он достиг 88,73 руб. после 88,1 руб. на открытии торгов. Текущее значение — самое высокое с 27 января этого года.
Российский фондовый рынок вновь стал падать на фоне ухудшения ситуации вокруг Украины. В непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) утверждают, что Украина готовится к силовому захвату этих территорий. Местные власти говорят об обстрелах и попытках диверсий со стороны республики. Киев данную информацию опровергает и заявляет о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта. Накануне украинские военные заявили, что войска ЛНР сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, чтобы обвинить в нагнетании ситуации Украину. 18 февраля главы ДНР и ЛНР сообщили о массовой эвакуации граждан в Россию.