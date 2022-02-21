Российский рынок акций снова падает из-за геополитики

Новая волна распродаж на рынке акций является следствием заметной переоценки рисков, которая наблюдалась в конце прошлой недели, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Сегодняшние распродажи состоялись ближе к открытию европейской сессии, что может указывать на то, что главными продавцами выступали нерезиденты: они предпочитают продавать на росте, нежели покупать на спадах, объясняет Сыроваткин. Тренд, сложившийся в четверг-пятницу на фоне эскалации конфликта в Донбассе, пока перевешивает относительный позитив от новости о том, что президент США Джо Байден согласен встретиться с Владимиром Путиным при условии, что Россия не вторгнется на территорию Украины.