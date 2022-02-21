Российский рынок акций снова падает из-за геополитики

Российский рынок акций снова падает из-за геополитикиНа прошлой неделе обострилась ситуация в Донбассе
Новая рабочая неделя для российского фондового рынка вновь началась с падения. К 13:00 мск индекс Мосбиржи терял 2,9% (3298 пунктов) цены к прошлому закрытию, его долларовый аналог РТС падал на 3% (1350 пунктов).
После 14:00 мск падение индексов резко ускорилось. Индекс Мосбиржи рухнул на 6,8%, РТС теряет больше 8%.
Среди голубых фишек сильнее всего падают бумаги TCS Group, Сбербанка, «Роснефти», «Новатэка» и «Яндекса» – они теряют в цене от 4,64 до 3,35%.
Рубль в середине дня начал ослабевать относительно европейской и американской валют. Доллар к 14:50 мск стоит 77,7 руб. (+46 коп.), евро торгуется по 88,2 руб. (+0,65 руб.).
Новостной фон вокруг ситуации на Украине и якобы готовящегося «вторжения» России обостряется с каждым днем. На минувшей неделе главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. Глава ДНР Денис Пушилин утверждал, что Киев готовится отдать приказ о наступлении на Донбасс, но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба это опроверг.
Вечером 20 февраля посольство США в Москве сообщило со ссылкой на источники в СМИ об угрозе терактов в Москве и Санкт-Петербурге. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задала вопрос американской дипмиссии, передавали ли они эти данные «российским коллегам». 21 февраля президент России Владимир Путин проведет внеочередное заседание Совета безопасности.
Новая волна распродаж на рынке акций является следствием заметной переоценки рисков, которая наблюдалась в конце прошлой недели, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Сегодняшние распродажи состоялись ближе к открытию европейской сессии, что может указывать на то, что главными продавцами выступали нерезиденты: они предпочитают продавать на росте, нежели покупать на спадах, объясняет Сыроваткин. Тренд, сложившийся в четверг-пятницу на фоне эскалации конфликта в Донбассе, пока перевешивает относительный позитив от новости о том, что президент США Джо Байден согласен встретиться с Владимиром Путиным при условии, что Россия не вторгнется на территорию Украины.
На этом фоне главными аутсайдерами привычно выступают бумаги банков, которые находятся в санкционной группе риска, объясняет Сыроваткин.
Геополитический фактор абсолютно доминирует, влияя на индексы и курс рубля – другие драйверы, в том числе высокая стоимость сырьевых товаров, сейчас вторичны, согласен начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, на рынке много эмоций, обусловленных непрерывным потоком новостей, касающихся Украины, угроз санкций и проч. В таком состоянии инвесторам сложно принимать решения из-за высокой степени неопределенности – она в итоге приводит к бегству от риска и снижению рыночных котировок, замечает Карпунин.
Раньше геополитические обострения достаточно быстро завершались, но сейчас история затянулась на несколько месяцев, а также движется по пути постепенной эскалации, говорит эксперт. По его словам, в сложившихся условиях приходится рассчитывать на то, что дипломатическим путем удастся достичь каких-либо договоренностей, а это приведет к снижению накопленного дисконта в российских фондовых активах. Риски снижения индексов акций и курса рубля сохраняются, продолжает Карпунин, но потенциал оценить невозможно – он зависит от дальнейших политических решений.
Обновлено в 14.53