ЦБ ожидает ускорения роста ВВП до 5,5% в I квартале 2022 года
Темпы роста экономики России в I квартале 2022 г. ускорятся до 5,5% в годовом выражении по сравнению с 5% в IV квартале прошлого года. Такой прогноз содержится в февральском докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.
Рост ВВП по итогам 2021 г. по данным Росстата составил 4,7%, что выше прогноза в предыдущей версии доклада (4-4,5%). «На более высокие, чем предполагалось ранее, темпы роста указывают оперативная экономическая статистика за октябрь — декабрь, а также исторически высокое исполнение расходов федерального бюджета в конце 2021 года», — говорится в докладе.
Согласно прогнозу ЦБ, рост ВВП в текущем году ожидается в диапазоне 2-3%. В 2023 г. рост замедлится до 1,5–2,5%, в 2024 г. ускорится до 2–3%.
«Российская экономика начинает 2022 г. с более высокими уровнем и темпом роста выпуска, но при этом и с более высокой инфляцией, чем ожидалось [в предыдущей версии доклада]», — отметили в ЦБ.
По оценкам регулятора, в IV квартале 2022 г. экономика заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста и демонстрировала перегрев на фоне опережающего роста спроса по сравнению с предложением.