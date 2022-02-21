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Экономика

ЦБ ожидает ускорения роста ВВП до 5,5% в I квартале 2022 года

Ведомости

Темпы роста экономики России в I квартале 2022 г. ускорятся до 5,5% в годовом выражении по сравнению с 5% в IV квартале прошлого года. Такой прогноз содержится в февральском докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

Рост ВВП по итогам 2021 г. по данным Росстата составил 4,7%, что выше прогноза в предыдущей версии доклада (4-4,5%). «На более высокие, чем предполагалось ранее, темпы роста указывают оперативная экономическая статистика за октябрь — декабрь, а также исторически высокое исполнение расходов федерального бюджета в конце 2021 года», — говорится в докладе.

Согласно прогнозу ЦБ, рост ВВП в текущем году ожидается в диапазоне 2-3%. В 2023 г. рост замедлится до 1,5–2,5%, в 2024 г. ускорится до 2–3%.

«Российская экономика начинает 2022 г. с более высокими уровнем и темпом роста выпуска, но при этом и с более высокой инфляцией, чем ожидалось [в предыдущей версии доклада]», — отметили в ЦБ.

По оценкам регулятора, в IV квартале 2022 г. экономика заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста и демонстрировала перегрев на фоне опережающего роста спроса по сравнению с предложением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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