Абрамченко заявила об отсутствии риска дефицита продуктов
В России нет риска дефицита продуктов или снижения ассортимента из-за санкций западных стран, власти переориентируют рынок и расширяют торговлю с дружественными странами, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», — сообщила Абрамченко (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России: страна открывает новые рыки и заключает соглашения с новыми поставщиками. За последние полтора месяца Россельхознадзор предоставил более 140 иностранных компаний разрешения на ввоз продукции в Россию. Предприятия из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и Казахстана будут поставлять в Россию мясо и молочную продукцию, корма, рыбную продукцию и племенной материал, также открылись поставки инкубационного яйца.
«Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя», — подчеркнула вице-премьер.
Дефицит продуктов питания ранее исключил и Минпромторг. По данным министерства, в условиях повышенного спроса случаются перебои, они связаны с оперативной перестройкой каналов поставки. По большинству социально значимых товаров сформированы долгосрочные запасы, писал РБК. 14 марта правительство ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж. Вывозить зерновые будет запрещено до 30 июня, сахар – до 31 августа 2022 г.