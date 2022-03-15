Абрамченко заявила об отсутствии риска дефицита продуктов

По ее словам, санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России: страна открывает новые рыки и заключает соглашения с новыми поставщиками. За последние полтора месяца Россельхознадзор предоставил более 140 иностранных компаний разрешения на ввоз продукции в Россию. Предприятия из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и Казахстана будут поставлять в Россию мясо и молочную продукцию, корма, рыбную продукцию и племенной материал, также открылись поставки инкубационного яйца.