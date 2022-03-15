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Экономика

Абрамченко заявила об отсутствии риска дефицита продуктов

Ведомости

В России нет риска дефицита продуктов или снижения ассортимента из-за санкций западных стран, власти переориентируют рынок и расширяют торговлю с дружественными странами, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», — сообщила Абрамченко (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России: страна открывает новые рыки и заключает соглашения с новыми поставщиками. За последние полтора месяца Россельхознадзор предоставил более 140 иностранных компаний разрешения на ввоз продукции в Россию. Предприятия из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и Казахстана будут поставлять в Россию мясо и молочную продукцию, корма, рыбную продукцию и племенной материал, также открылись поставки инкубационного яйца.

«Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя», — подчеркнула вице-премьер.

Дефицит продуктов питания ранее исключил и Минпромторг. По данным министерства, в условиях повышенного спроса случаются перебои, они связаны с оперативной перестройкой каналов поставки. По большинству социально значимых товаров сформированы долгосрочные запасы, писал РБК. 14 марта правительство ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж. Вывозить зерновые будет запрещено до 30 июня, сахар – до 31 августа 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных