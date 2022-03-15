ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году
ОПЕК оставила неизменным свой прогноз темпов роста спроса на нефть в мире в 2022 г., сохранив показатель на уровне 4,15 млн баррелей в сутки, следует из мартовского отчета организации.
По оценке нефтяного картеля, абсолютная прогнозная величина спроса в текущем году вырастет на 4,3% по сравнению с прошлым годом и составит 100,9 млн б/с. При этом отмечается, что эта оценка будет скорректирована в ближайшие недели, когда влияние геополитического фактора на рынок станет более ясным.
Оценка спроса в прошлом году была повышена до 96,74 млн б/с (ранее ожидалось 96,65 млн).
Под подсчетам ОПЕК, спрос на нефть в 2022 г. вырастет как в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), так и в государствах, не входящих в ОЭСР. В первой группе стран этот показатель увеличится на 4,25% до 46,56 млн б/с, во второй — на 4,33% до 54,33 млн б/с.
ОПЕК также сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в текущем году. Он остался на уровне 11,76 млн б/с. Прирост к прошлому году составит 0,96 млн б/с, однако из-за ситуации на Украине эта оценка может быть пересмотрена, говорится в отчете.