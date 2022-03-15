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Экономика

ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году

Ведомости

ОПЕК оставила неизменным свой прогноз темпов роста спроса на нефть в мире в 2022 г., сохранив показатель на уровне 4,15 млн баррелей в сутки, следует из мартовского отчета организации.

По оценке нефтяного картеля, абсолютная прогнозная величина спроса в текущем году вырастет на 4,3% по сравнению с прошлым годом и составит 100,9 млн б/с. При этом отмечается, что эта оценка будет скорректирована в ближайшие недели, когда влияние геополитического фактора на рынок станет более ясным.

Оценка спроса в прошлом году была повышена до 96,74 млн б/с (ранее ожидалось 96,65 млн).

Под подсчетам ОПЕК, спрос на нефть в 2022 г. вырастет как в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), так и в государствах, не входящих в ОЭСР. В первой группе стран этот показатель увеличится на 4,25% до 46,56 млн б/с, во второй — на 4,33% до 54,33 млн б/с.

ОПЕК также сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в текущем году. Он остался на уровне 11,76 млн б/с. Прирост к прошлому году составит 0,96 млн б/с, однако из-за ситуации на Украине эта оценка может быть пересмотрена, говорится в отчете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных