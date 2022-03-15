ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году

Под подсчетам ОПЕК, спрос на нефть в 2022 г. вырастет как в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), так и в государствах, не входящих в ОЭСР. В первой группе стран этот показатель увеличится на 4,25% до 46,56 млн б/с, во второй — на 4,33% до 54,33 млн б/с.