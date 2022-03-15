WSJ: Саудовская Аравия рассматривает возможность продажи нефти Китаю за юани

По данным WSJ, Китай закупает у Саудовской Аравии примерно 25% от общего объема экспортируемой страной нефти. При этом 80% расчетов на мировом нефтяном рынке происходят в долларах, Эр-Рияд использует только американскую валюту с 1974 г. Китай же ввел контракты по покупке нефти в юанях в 2018 г.