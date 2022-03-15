WSJ: Саудовская Аравия рассматривает возможность продажи нефти Китаю за юани
Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем на тему продажи нефти за юани, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Предполагается, что подобное решение ослабит «господство» доллара на мировом рынке нефти.
На протяжении шести лет Эр-Рияд и Пекин периодически затрагивали данный вопрос, утверждает издание. Переговоры активизировались в этом году, поскольку в Саудовской Аравии недовольны «ядерными переговорами», которые США ведут с Ираном, а также слабой поддержкой своей военной операции в Йемене.
По данным WSJ, Китай закупает у Саудовской Аравии примерно 25% от общего объема экспортируемой страной нефти. При этом 80% расчетов на мировом нефтяном рынке происходят в долларах, Эр-Рияд использует только американскую валюту с 1974 г. Китай же ввел контракты по покупке нефти в юанях в 2018 г.
Если Саудовская Аравия примет подобное решение сейчас, когда цены на нефть сохраняются на высоком уровне, это не повлияет на страну негативно, утверждает главный экономист коммерческого банка Абу-Даби Моника Малик. «Скорее, это будет рассматриваться как углубление связей с Китаем», — пояснила она.
При этом большинство расчетов за нефть Эр-Рияд планирует и дальше проводить в долларах, заявили источники WSJ.
Цены на нефть ускорили рост в начале марта на фоне геополитической ситуации в мире. По данным биржи ICE, на пике 7 марта стоимость фьючерса марки Brent достигала $139,13 за баррель — это рекорд с июля 2008 г. Однако затем цена стала снижаться, сегодня на открытии торгов Brent стоила $105,41 за баррель.