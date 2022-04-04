Профицит платежного баланса России может достичь $300 млрд

Ожидаемый профицит текущего счета связан с увеличением стоимостного объема экспорта российских углеводородов и одновременным падением товарного импорта в РФ в результате западных санкций и ухода ряда иностранных компаний с отечественного рынка. По подсчетам Bloomberg Economics, Россия по итогам 2022 г. может заработать на экспорте энергоносителей около $321 млрд, что на треть больше, чем в прошлом году ($244 млрд).