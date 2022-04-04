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Экономика

Профицит платежного баланса России может достичь $300 млрд

Ведомости

Профицит текущего счета платежного баланса России в 2022 г. может вырасти до рекордных $200-300 млрд на фоне западных санкций. В 2021 г. положительное сальдо составило рекордные $120,3 млрд., увеличившись по сравнению с 2020-м более чем в три раза.

Институт международных финансов (IIF) прогнозирует, что профицит текущего счета достигнет $200–240 млрд. По оценкам банка Goldman Sachs, этот показатель составит $205 млрд. Аналитики TS Lombard ожидают, что сочетание резкой девальвации рубля и роста цен на нефть принесет в российский бюджет дополнительно $103 млрд.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец ожидает положительное сальдо на уровне $250–300 млрд, пишет РБК. Такой большой профицит в условиях, когда избыточные средства в долларах, евро и других иностранных валютах невозможно направлять в официальные резервы из-за санкций против ЦБ РФ, потребует абсорбции, предупреждает она. В противном случае возникают риски ускорения инфляции.

Ожидаемый профицит текущего счета связан с увеличением стоимостного объема экспорта российских углеводородов и одновременным падением товарного импорта в РФ в результате западных санкций и ухода ряда иностранных компаний с отечественного рынка. По подсчетам Bloomberg Economics, Россия по итогам 2022 г. может заработать на экспорте энергоносителей около $321 млрд, что на треть больше, чем в прошлом году ($244 млрд).

Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) отмечает, что импорт в Россию в 2022 г. может сократиться почти вдвое. В 2021 г. объем товарного импорта в Россию составил $304 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных