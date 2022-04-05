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Экономика

Деловая активность в сфере услуг показала рекордное падение с мая 2020 года

Ведомости

Индекс деловой активности в сфере услуг России в марте снизился до 38,1 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее, подсчитали в аналитической компании IHS Markit. Снижение деловой активности стало рекордным с мая 2020 г. Если значение индекса выше 50 пунктов, это указывает на рост экономической активности, ниже — на спад.

В марте также было зафиксировано существенное снижение числа новых заказов у российских предприятий сферы услуг, оно также было самым быстрым с мая 2020-го. Более низкие объемы заказов были вызваны большей экономической неопределенностью, которая значительно повлияла на потребительский спрос, отмечают эксперты.

Уровень занятости в сфере услуг в прошлом месяце рос самыми быстрыми темпами с июня 2020 г. «Сокращение численности персонала также отражает ослабление деловой уверенности, поскольку ожидания в отношении перспектив на предстоящий год упали до самого низкого уровня за два года», — говорится в отчете.

Совокупный индекс PMI, включающий помимо сектора услуг сектор обрабатывающей промышленности, в марте снизился до 37,7 пункта по сравнению с 50,8 пункта в феврале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных