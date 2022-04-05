Деловая активность в сфере услуг показала рекордное падение с мая 2020 года

Уровень занятости в сфере услуг в прошлом месяце рос самыми быстрыми темпами с июня 2020 г. «Сокращение численности персонала также отражает ослабление деловой уверенности, поскольку ожидания в отношении перспектив на предстоящий год упали до самого низкого уровня за два года», — говорится в отчете.