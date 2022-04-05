Деловая активность в сфере услуг показала рекордное падение с мая 2020 года
Индекс деловой активности в сфере услуг России в марте снизился до 38,1 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее, подсчитали в аналитической компании IHS Markit. Снижение деловой активности стало рекордным с мая 2020 г. Если значение индекса выше 50 пунктов, это указывает на рост экономической активности, ниже — на спад.
В марте также было зафиксировано существенное снижение числа новых заказов у российских предприятий сферы услуг, оно также было самым быстрым с мая 2020-го. Более низкие объемы заказов были вызваны большей экономической неопределенностью, которая значительно повлияла на потребительский спрос, отмечают эксперты.
Уровень занятости в сфере услуг в прошлом месяце рос самыми быстрыми темпами с июня 2020 г. «Сокращение численности персонала также отражает ослабление деловой уверенности, поскольку ожидания в отношении перспектив на предстоящий год упали до самого низкого уровня за два года», — говорится в отчете.
Совокупный индекс PMI, включающий помимо сектора услуг сектор обрабатывающей промышленности, в марте снизился до 37,7 пункта по сравнению с 50,8 пункта в феврале.