США приостановили обмен налоговой информацией с Россией
Налоговое управление США (IRS) временно приостановило обмен информацией с налоговыми органами России, сообщили агентству Reuters в минфине США.
В соответствии с налоговым соглашением, заключенным 30 лет назад, IRS и Федеральная налоговая служба России обмениваются информацией, чтобы помочь в сборе налогов и обеспечении соблюдения налогового законодательства в обеих странах. IRS может запрашивать информацию о налогоплательщиках США у российских властей и наоборот.
Министерство финансов США заявило, что оно не делилось никакой налоговой информацией с российскими властями с тех пор, как 24 февраля началась военная спецоперация на Украине.
«Это гарантирует, что Соединенные Штаты не предоставляют никакой информации, которая могла бы способствовать обогащению российского правительства за счет увеличения собираемости налогов или каким-либо образом способствовать преследованию российских диссидентов или преследованию украинских граждан или предприятий», — заявили агентству в минфине.
В конце марта власти Великобритания заявляли, что страна также прекратила обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией.