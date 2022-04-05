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Экономика

США приостановили обмен налоговой информацией с Россией

Ведомости

Налоговое управление США (IRS) временно приостановило обмен информацией с налоговыми органами России, сообщили агентству Reuters в минфине США.

В соответствии с налоговым соглашением, заключенным 30 лет назад, IRS и Федеральная налоговая служба России обмениваются информацией, чтобы помочь в сборе налогов и обеспечении соблюдения налогового законодательства в обеих странах. IRS может запрашивать информацию о налогоплательщиках США у российских властей и наоборот.

Министерство финансов США заявило, что оно не делилось никакой налоговой информацией с российскими властями с тех пор, как 24 февраля началась военная спецоперация на Украине. 

«Это гарантирует, что Соединенные Штаты не предоставляют никакой информации, которая могла бы способствовать обогащению российского правительства за счет увеличения собираемости налогов или каким-либо образом способствовать преследованию российских диссидентов или преследованию украинских граждан или предприятий», — заявили агентству в минфине. 

В конце марта власти Великобритания заявляли, что страна также прекратила обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных