США приостановили обмен налоговой информацией с Россией

В соответствии с налоговым соглашением, заключенным 30 лет назад, IRS и Федеральная налоговая служба России обмениваются информацией, чтобы помочь в сборе налогов и обеспечении соблюдения налогового законодательства в обеих странах. IRS может запрашивать информацию о налогоплательщиках США у российских властей и наоборот.