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Экономика

ФНС на три года приостановит проверки IT-компаний

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о приостановке проверок IT-компаний до 3 марта 2025 г., следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале Минцифры РФ. 

«Федеральная налоговая служба подготовила разъяснения по вопросу освобождения IT-компаний от плановых проверок. Проверки приостанавливаются на три года, до 3 марта 2025 г. включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если налоговые органы начали проверку в IT-компании до публикации письма с разъяснением ФНС, то налоговая вправе довести ее до конца. В случае, если региональное управление ФНС захочет проверить компанию, то управлению необходимо направить запрос в межрегиональный ФНС, где изучат обоснованность принятого решения о проверке.

«Минцифры России направит запросы в другие контрольные органы с просьбой подготовить подобные разъяснения», — подчеркнуто в заявлении. Ведомство также планирует запустить горячую линию по вопросам необоснованности проверок ИТ-компаний.

Ранее ФНС разрешила выделять IT-подразделения в отдельные юрлица ради льгот. Их смогут получить как действующие IT-компании, так и новые, которые появятся уже после расширения преференций, пояснила ФНС. Реорганизация компании, в результате которой IT-подразделение обособляется в отдельное юрлицо, не будет рассматриваться налоговыми органами как схема уклонения от налогов (искусственное «дробление бизнеса», необоснованное получение налоговых льгот и пр.), сообщила ФНС. К этому способу ранее прибегали многие крупные компании, для которых IT не является основной деятельностью.

Ранее по теме: ФНС разрешила выделять IT-подразделения в отдельные юрлица ради льгот

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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