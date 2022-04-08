ФНС на три года приостановит проверки IT-компаний
Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о приостановке проверок IT-компаний до 3 марта 2025 г., следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале Минцифры РФ.
«Федеральная налоговая служба подготовила разъяснения по вопросу освобождения IT-компаний от плановых проверок. Проверки приостанавливаются на три года, до 3 марта 2025 г. включительно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что если налоговые органы начали проверку в IT-компании до публикации письма с разъяснением ФНС, то налоговая вправе довести ее до конца. В случае, если региональное управление ФНС захочет проверить компанию, то управлению необходимо направить запрос в межрегиональный ФНС, где изучат обоснованность принятого решения о проверке.
«Минцифры России направит запросы в другие контрольные органы с просьбой подготовить подобные разъяснения», — подчеркнуто в заявлении. Ведомство также планирует запустить горячую линию по вопросам необоснованности проверок ИТ-компаний.
Ранее ФНС разрешила выделять IT-подразделения в отдельные юрлица ради льгот. Их смогут получить как действующие IT-компании, так и новые, которые появятся уже после расширения преференций, пояснила ФНС. Реорганизация компании, в результате которой IT-подразделение обособляется в отдельное юрлицо, не будет рассматриваться налоговыми органами как схема уклонения от налогов (искусственное «дробление бизнеса», необоснованное получение налоговых льгот и пр.), сообщила ФНС. К этому способу ранее прибегали многие крупные компании, для которых IT не является основной деятельностью.