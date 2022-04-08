ФНС на три года приостановит проверки IT-компаний

Ранее ФНС разрешила выделять IT-подразделения в отдельные юрлица ради льгот. Их смогут получить как действующие IT-компании, так и новые, которые появятся уже после расширения преференций, пояснила ФНС. Реорганизация компании, в результате которой IT-подразделение обособляется в отдельное юрлицо, не будет рассматриваться налоговыми органами как схема уклонения от налогов (искусственное «дробление бизнеса», необоснованное получение налоговых льгот и пр.), сообщила ФНС. К этому способу ранее прибегали многие крупные компании, для которых IT не является основной деятельностью.