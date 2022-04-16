Транзит российского газа через Украину снизится на 18%

14 апреля биржевые цены на газ в Европе упали более чем на 16% и достигли минимального значения с 23 февраля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Стоимость фьючерсов на газ с поставкой в мае на хабе TTF в Нидерландах к 18:34 мск опускалась до $995 за тысячу кубометров. Газ дешевеет на новостях, что президент России Владимир Путин заверил канцлера Австрии Карла Нехаммера в стабильности поставок топлива и возможности оплачивать их в евро.