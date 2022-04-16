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Экономика

Транзит российского газа через Украину снизится на 18%

Ведомости

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему, по данным «Оператора ГТС Украины», снизится в субботу на 18%. Россия подала заявки на прокачку 57,23 млн куб. м газа через станции «Суджа» и «Сохрановка», днем ранее показатель достигал 69,98 млн куб. м газа, передают «РИА Новости».

Максимальные обязательства «Газпрома» перед Украиной по транзитному контракту составляют около 109,6 млн куб. м в сутки, добавляет агентство. 

Украинская сторона будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, говорил в марте глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, российские военные в ходе спецоперации стараются не наносить ущерб инфраструктуре для транзита топлива.

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По действующему контракту, подписанному в конце 2019 г., «Газпром» ежегодно транспортирует через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа с 2021 по 2024 г., оплачивая мощности вне зависимости от фактических объемов прокачки. В прошлом году этот рубеж был преодолен в середине декабря.

По данным «Газпрома», в 2022 г. экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд куб. м – на 26,4% (на 16 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 г. Поставки газа продолжаются согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами, отмечала компания.

14 апреля биржевые цены на газ в Европе упали более чем на 16% и достигли минимального значения с 23 февраля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Стоимость фьючерсов на газ с поставкой в мае на хабе TTF в Нидерландах к 18:34 мск опускалась до $995 за тысячу кубометров. Газ дешевеет на новостях, что президент России Владимир Путин заверил канцлера Австрии Карла Нехаммера в стабильности поставок топлива и возможности оплачивать их в евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных