Турчак: 600 000 россиян находятся в простое или под риском увольнения

По данным Минтруда на 20 апреля, в простое находятся около 98 000 работников предприятий, что в 2,5 раза выше, чем в начале марта. Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов ранее утверждал, что на начало весны на работу было принято более 2,5 млн человек, что почти на 300 000 больше уволенных работников. При этом на учете в центрах занятости состоят около 670 000 граждан, а в банке вакансий значится около 1,9 млн позиций.