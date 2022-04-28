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Экономика

Турчак: 600 000 россиян находятся в простое или под риском увольнения

Ведомости

Около 2 млн россиян работали в иностранных компаниях до начала спецоперации на Украине, сейчас 600 000 из них находятся в простое или под риском увольнения, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на открытии Всероссийского муниципального форума.

«Занятость и экономика. Вчера на совете законодателей президент подчеркнул особую ответственность ЕР за подготовку системных мер поддержки… До начала специальной военной операции в иностранных компаниях из недружественных нам стран трудилось порядка двух миллионов человек, сейчас 600 000 ушли в простой или оказались под риском увольнения», — заявил Турчак (цитата по «РИА Новости»).

По данным Минтруда на 20 апреля, в простое находятся около 98 000 работников предприятий, что в 2,5 раза выше, чем в начале марта. Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов ранее утверждал, что на начало весны на работу было принято более 2,5 млн человек, что почти на 300 000 больше уволенных работников. При этом на учете в центрах занятости состоят около 670 000 граждан, а в банке вакансий значится около 1,9 млн позиций.

Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета, таких компаний уже более 600.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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