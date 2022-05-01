«Газпром» заявил о наращивании поставок газа в Китай на 60%

В конце апреля «Газпром» отчитался о рекордных прибылях за IV квартал и весь 2021 г. Компания заработала 2,09 трлн руб. чистой прибыли по МСФО против 135 млрд руб. годом ранее. Выручка монополии увеличилась на 62% и достигла 10,24 трлн руб., показатель EBITDA вырос за отчетный период в 1,5 раза до 3,69 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 85% до 5,7 трлн руб., а от продажи продуктов нефтегазопереработки – на 44% и составила 2,6 трлн руб.