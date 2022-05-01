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Экономика

«Газпром» заявил о наращивании поставок газа в Китай на 60%

Ведомости

За четыре месяца 2022 г. «Газпром» поставил в Китай на 60% больше газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба российской энергетической компании.

Экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» осуществляется в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. 

«Объем поставок за первые четыре месяца 2022 г. превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%», — заявили в компании в субботу.

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Экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 26,9% по сравнению с прошлым годом и составил 50,1 млрд куб. м. Поставки «Газпрома» из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,7%, компания объясняет это теплой погодой в феврале, говорится в сообщении. 

По предварительным данным, в январе - апреле «Газпром», добыл 175,4 млрд куб. м газа, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году. Компания также приводит данные Gas Infrastructure Europe, согласно которым на 29 апреля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 6,9 млрд куб. м.

«Для выхода на уровень 90% заполненности хранилищ, продекларированный Европейским союзом как целевой, компаниям предстоит закачать еще около 56 млрд куб. м газа», — отмечает «Газпром».

В конце апреля «Газпром» отчитался о рекордных прибылях за IV квартал и весь 2021 г. Компания заработала 2,09 трлн руб. чистой прибыли по МСФО против 135 млрд руб. годом ранее. Выручка монополии увеличилась на 62% и достигла 10,24 трлн руб., показатель EBITDA вырос за отчетный период в 1,5 раза до 3,69 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 85% до 5,7 трлн руб., а от продажи продуктов нефтегазопереработки – на 44% и составила 2,6 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных