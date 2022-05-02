Во Франции выступили против оплаты российского газа в рублях
Власти Франции выступают за продолжение оплаты поставок российского газа в евро или долларах, правила контракта нельзя просто так нарушать, заявила в эфире телеканала BFM министр экологического перехода Франции Барбара Помпили.
«Мы видим, что Россия полностью в одностороннем порядке резко прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они отказались платить за контракты в рублях, потому что это шло вразрез с согласованным контрактом», — сказала Помпили (цитата по ТАСС).
По словам министра, в ходе переговоров в Брюсселе Франция намерена выразить солидарность с европейскими коллегами и напомнить о правилах контракта. «Мы продолжим платить в евро или долларах, в соответствии с контрактами», — заявила она.
Французский министр добавила, что ответственные за энергетику министры стран Евросоюза продолжат разрабатывать общую политику, направленную на снижение зависимости от российского газа.
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам с долларов и евро в рубли. Согласно новому механизму, иностранные компании должны перевести деньги в долларах или евро на валютный счет в Газпромбанке, затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их «Газпрому».
Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал требование России пересмотреть валюту расчетов за газ неудавшейся попыткой разделить западных союзников, передавал Reuters. Хабек заверил, что западные страны полны решимости не подвергаться «шантажу» со стороны России. Германия, сказал он, готова к любым сценариям развития событий, включая прекращение поставок из России.
27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Также компания предупредила, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран, который поставляется через территории Польши и Болгарии, поставки уменьшатся на соответствующий объем.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такое решение попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая методика оправдана, потому что была принята в ответ на введение санкций, включая заморозку резервов ЦБ. По его словам, Россия готова возобновить поставки, если они будут оплачены в рублях согласно новым требованиям.
Сегодня в Брюсселе состоится внеочередное заседание совета ответственных за энергетику министров стран ЕС, министры обсудят ситуацию в сфере энергетики в контексте конфликта на Украине, отмечает ТАСС.