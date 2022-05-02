Польша готова помочь другим странам отказаться от российских энергоносителей

В компании также утверждают, что Польша продолжает закупать российский газ после отказа от оплаты по новой схеме. Теперь республика закупает его у Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». Объем реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.