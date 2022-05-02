Польша готова помочь другим странам отказаться от российских энергоносителей
Польша готова проявить солидарность и помочь другим странам отказаться от энергоносителей из России, заявила министр климата и окружающей среды республик Анна Москва.
«Мы готовы проявить солидарность и поддержать другие страны, обеспечить их нероссийскими углеводородами. Мы готовы делиться нашим опытом строительства инфраструктуры, как быстро стать полностью независимыми от России», — подчеркнула она по прибытии на встречу отвечающих за вопросы энергетики министров ЕС (цитата по ТАСС).
По словам министра, Польша готова поддержать все санкции на российские энергоносители. Польские газохранилища заполнены почти на 80%, а к зиме будут заполнены на 100%. Помимо этого, в республике есть разные источники получения газа и связи с другими странами, заключила Москва.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обязал дочернюю компанию «Новатэка» передать свои газотранспортные сети госкомпаниям страны, которые будут поставлять сжиженный газ в районы, где раньше работала российская компания.
Сегодня, 2 мая, министры энергетики ЕС собрались для обсуждения темы поставок газа из России. 3 мая на заседании коллегии еврокомиссаров будет обсуждаться шестой пакет ограничительных мер ЕС против России, анонсировала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Также компания предупредила, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран, который поставляется через территории Польши и Болгарии, поставки уменьшатся на соответствующий объем.
В компании также утверждают, что Польша продолжает закупать российский газ после отказа от оплаты по новой схеме. Теперь республика закупает его у Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». Объем реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.