Шри-Ланка может признать карты «Мир» в 2022 году
Шри-Ланка планирует в 2022 г. признать в стране карты российской платежной системы «Мир», сообщил ТАСС со ссылкой на посла Шри-Ланки в России, профессора Джаниту Абейвикрема Лиянаге.
По словам Лиянаге, власти страны работают над тем, чтобы карты «Мир» вошли в число тех карт, которые можно «активно» использовать по прибытии в Шри-Ланку. «Этот вопрос решен. В этом году она заработает», – заявила посол. Лиянаге отметила, что билеты на шриланкийских авиалиниях уже можно приобрести в рублях.
Visa и Mastercard прекратили работу в России с 10 марта из-за спецоперации на Украине и введения санкций. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за границей, но продолжают действовать в России.
С 10 марта также не работают платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay – помимо этого, Apple приостановила поддержку карт «Мир» в Apple Pay, 12 апреля Huawei отключил поддержку карт «Мир» в своем магазине приложений AppGallery. По итогам марта российские банки сообщили о росте доли платежей по картам «Мир» после ухода с рынка международных платежных систем.