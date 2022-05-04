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Экономика

Шри-Ланка может признать карты «Мир» в 2022 году

Ведомости

Шри-Ланка планирует в 2022 г. признать в стране карты российской платежной системы «Мир», сообщил ТАСС со ссылкой на посла Шри-Ланки в России, профессора Джаниту Абейвикрема Лиянаге.

По словам Лиянаге, власти страны работают над тем, чтобы карты «Мир» вошли в число тех карт, которые можно «активно» использовать по прибытии в Шри-Ланку. «Этот вопрос решен. В этом году она заработает», – заявила посол. Лиянаге отметила, что билеты на шриланкийских авиалиниях уже можно приобрести в рублях.

Visa и Mastercard прекратили работу в России с 10 марта из-за спецоперации на Украине и введения санкций. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за границей, но продолжают действовать в России.

С 10 марта также не работают платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay – помимо этого, Apple приостановила поддержку карт «Мир» в Apple Pay, 12 апреля Huawei отключил поддержку карт «Мир» в своем магазине приложений AppGallery. По итогам марта российские банки сообщили о росте доли платежей по картам «Мир» после ухода с рынка международных платежных систем.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных