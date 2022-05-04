Шри-Ланка может признать карты «Мир» в 2022 году

По словам Лиянаге, власти страны работают над тем, чтобы карты «Мир» вошли в число тех карт, которые можно «активно» использовать по прибытии в Шри-Ланку. «Этот вопрос решен. В этом году она заработает», – заявила посол. Лиянаге отметила, что билеты на шриланкийских авиалиниях уже можно приобрести в рублях.