Песков: указ об ответных экономических мерах России подлежит безусловному исполнению

«В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами регулироваться. Тут точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речи не идет. Но, естественно, указ подлежит безусловному исполнению», — добавил он. По словам представителя Кремля, под ответные санкции могут попасть как физические, так и юридические лица. «Форма собственности значения не имеет», — заключил он.