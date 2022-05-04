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Экономика

Песков: указ об ответных экономических мерах России подлежит безусловному исполнению

Ведомости

Указ об ответных экономических мерах России подлежит безусловному исполнению, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что вопросы привлечения к ответственности за их неисполнение могут регулироваться дополнительно.

«В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами регулироваться. Тут точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речи не идет. Но, естественно, указ подлежит безусловному исполнению», — добавил он. По словам представителя Кремля, под ответные санкции могут попасть как физические, так и юридические лица. «Форма собственности значения не имеет», — заключил он.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает органам власти, физлицам и организациям совершать сделки с зарубежными физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями России, исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам, осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются находящиеся под санкциями лица и вывозить за пределы страны продукцию и сырье, которые были произведены или добыты в России, для продажи лицами, попавшим под ответные ограничения РФ.

Перечень недружественных стран был утвержден правительством 7 марта. В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, заморозили международные резервы Центробанка, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России. Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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