Песков: указ об ответных экономических мерах России подлежит безусловному исполнению
Указ об ответных экономических мерах России подлежит безусловному исполнению, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что вопросы привлечения к ответственности за их неисполнение могут регулироваться дополнительно.
«В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами регулироваться. Тут точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речи не идет. Но, естественно, указ подлежит безусловному исполнению», — добавил он. По словам представителя Кремля, под ответные санкции могут попасть как физические, так и юридические лица. «Форма собственности значения не имеет», — заключил он.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает органам власти, физлицам и организациям совершать сделки с зарубежными физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями России, исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам, осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются находящиеся под санкциями лица и вывозить за пределы страны продукцию и сырье, которые были произведены или добыты в России, для продажи лицами, попавшим под ответные ограничения РФ.
Перечень недружественных стран был утвержден правительством 7 марта. В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, заморозили международные резервы Центробанка, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России. Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций.