Словакия потребовала не менее трех лет для отказа от российской нефти
Словакия не может согласиться с существующим планом Еврокомиссии по запрету на импорт российской нефти, заявил министр энергетики страны Кароль Галек Politico. Стране необходимо минимум три года на отказ от российских энергоресурсов.
Он отметил, что Словакия не против санкций и хочет согласится на меры, оказывающие давление на Россию, но стране необходимо больше времени для отказа от российской нефти. Предложенного года отсрочки для Венгрии и Словакии недостаточно, считает Галек.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна была объявить о санкциях в рамках очередного пакета – подразумевалось, что в него войдут поэтапное эмбарго на российскую нефть и отключение от SWIFT еще нескольких банков.
По данным источников Reuters, постоянным представителям стран ЕС не удалось достичь соглашения по этому вопросу. Единого решения не удалось достичь из-за того, что ряд стран опасаются последствий сырьевого эмбарго.