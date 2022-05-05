В Германии допустили дефицит бензина из-за эмбарго на нефть из России

«Не исключено, к сожалению, должен сказать, что дефицит действительно будет. Мы сможем его решить», — заявил министр (цитата по ntv). По его словам, может произойти так, что в течение ограниченного времени будет слишком мало нефти, а следовательно, слишком мало бензина, однако власти страны работают над решением этой проблемы.