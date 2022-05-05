Газета
Экономика

В Германии допустили дефицит бензина из-за эмбарго на нефть из России

Ведомости

В случае введения эмбарго на поставки российской нефти в Германии может сложиться временный дефицит бензина, заявил министр экономики страны Роберт Хабек в эфире RTL Direct. Дефицит может появиться в Восточной Германии и районе большого Берлина: в эти регионы бензин поставляет нефтеперерабатывающий завод Шведт, который работает только с российской нефтью.

«Не исключено, к сожалению, должен сказать, что дефицит действительно будет. Мы сможем его решить», — заявил министр (цитата по ntv). По его словам, может произойти так, что в течение ограниченного времени будет слишком мало нефти, а следовательно, слишком мало бензина, однако власти страны работают над решением этой проблемы.

4 мая ожидалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о поэтапном введении эмбарго на поставки российской нефти и о других ограничениях. По данным источников Reuters, постоянным представителям стран ЕС не удалось достичь соглашения по этому вопросу. Единого решения не удалось достичь из-за того, что ряд стран опасаются последствий сырьевого эмбарго.

После начала специальной военной операции на Украине ряд западных стран обсуждали эмбарго на российскую нефть в качестве возможных санкционных мер. При этом ранее сегодня генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить объемы поставляемой российской нефти. Вице-премьер России Александр Новак ранее отметил, что страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в перспективе 5-10 лет.

Ранее по теме: Нежелание отказываться от российской нефти мешает согласованию шестого пакета санкций ЕС

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных