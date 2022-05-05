В Германии допустили дефицит бензина из-за эмбарго на нефть из России
В случае введения эмбарго на поставки российской нефти в Германии может сложиться временный дефицит бензина, заявил министр экономики страны Роберт Хабек в эфире RTL Direct. Дефицит может появиться в Восточной Германии и районе большого Берлина: в эти регионы бензин поставляет нефтеперерабатывающий завод Шведт, который работает только с российской нефтью.
«Не исключено, к сожалению, должен сказать, что дефицит действительно будет. Мы сможем его решить», — заявил министр (цитата по ntv). По его словам, может произойти так, что в течение ограниченного времени будет слишком мало нефти, а следовательно, слишком мало бензина, однако власти страны работают над решением этой проблемы.
4 мая ожидалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о поэтапном введении эмбарго на поставки российской нефти и о других ограничениях. По данным источников Reuters, постоянным представителям стран ЕС не удалось достичь соглашения по этому вопросу. Единого решения не удалось достичь из-за того, что ряд стран опасаются последствий сырьевого эмбарго.
После начала специальной военной операции на Украине ряд западных стран обсуждали эмбарго на российскую нефть в качестве возможных санкционных мер. При этом ранее сегодня генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить объемы поставляемой российской нефти. Вице-премьер России Александр Новак ранее отметил, что страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в перспективе 5-10 лет.