Минпромторг планирует эксперимент по маркировке радиоэлектроники
Минпромторг подготовил проект постановления правительства России о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, следует из документов, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Эксперимент планируется провести в период с 1 июля 2022 г. по 31 августа 2023 г., до 15 августа Минпромторг должен утвердить требования к информационной системе и защите информации, а также утвердить рекомендации и план-график проведения эксперимента.
В перечень подлежащей маркировке продукции попали трансформаторы, электрические преобразователи, катушки индуктивности и дроссели, аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей, или подключения к цепям, распределительные щиты, панели, пульты и другие основания для аппаратуры, лампочки, полупроводниковые приборы, светильники и осветительное оборудование.
Маркировка «Честный знак» внедряется в России уже несколько лет для борьбы с нелегальным оборотом товаров, система уже стала обязательной для минеральной воды, молочной продукции, сигарет, шуб, лекарств, детских товаров и т. д. Эксперименты по внедрению маркировки проводятся для пива, биологически активных добавок, антисептиков.
31 мая ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили председателя правительства России Михаила Мишустина приостановить эксперимент по маркировке этих товаров и впоследствии отказаться от этой процедуры. Но пока Минпромторг предложил только мораторий на уголовную ответственность за несоблюдение требований об обязательной маркировке товаров – приостановка будет действовать до 1 января 2023 г.
Оператором системы маркировки в России является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.