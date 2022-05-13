Минпромторг планирует эксперимент по маркировке радиоэлектроники

31 мая ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили председателя правительства России Михаила Мишустина приостановить эксперимент по маркировке этих товаров и впоследствии отказаться от этой процедуры. Но пока Минпромторг предложил только мораторий на уголовную ответственность за несоблюдение требований об обязательной маркировке товаров – приостановка будет действовать до 1 января 2023 г.