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Минпромторг планирует эксперимент по маркировке радиоэлектроники

Ведомости

Минпромторг подготовил проект постановления правительства России о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, следует из документов, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент планируется провести в период с 1 июля 2022 г. по 31 августа 2023 г., до 15 августа Минпромторг должен утвердить требования к информационной системе и защите информации, а также утвердить рекомендации и план-график проведения эксперимента.

В перечень подлежащей маркировке продукции попали трансформаторы, электрические преобразователи, катушки индуктивности и дроссели, аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей, или подключения к цепям, распределительные щиты, панели, пульты и другие основания для аппаратуры, лампочки, полупроводниковые приборы, светильники и осветительное оборудование.

Маркировка «Честный знак» внедряется в России уже несколько лет для борьбы с нелегальным оборотом товаров, система уже стала обязательной для минеральной воды, молочной продукции, сигарет, шуб, лекарств, детских товаров и т. д. Эксперименты по внедрению маркировки проводятся для пива, биологически активных добавок, антисептиков.

31 мая ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили председателя правительства России Михаила Мишустина приостановить эксперимент по маркировке этих товаров и впоследствии отказаться от этой процедуры. Но пока Минпромторг предложил только мораторий на уголовную ответственность за несоблюдение требований об обязательной маркировке товаров – приостановка будет действовать до 1 января 2023 г.

Оператором системы маркировки в России является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.

Ранее по теме: Минпромторг заявил о необходимости маркировать товары при их параллельном импорте

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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