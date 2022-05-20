«Магнит» уведомил JPMorgan Chase Bank о делистинге депозитарных расписок

Российские эмитенты должны были до 5 мая принять меры для делистинга своих депозитарных расписок с иностранных бирж и затем конвертировать их в российские ценные бумаги. О прекращении листинга уже сообщили «Лукойл», «Сбер» и «Газпром». Несколько компаний в качестве исключений смогли сохранить возможности листинга – среди них «Норильский никель», «Новатэк», «Полюс» и др.