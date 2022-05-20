«Магнит» уведомил JPMorgan Chase Bank о делистинге депозитарных расписок
«Держатели ГДР «Магнита» могут связываться с депозитарием JPMorgan Chase Bank, N.A. в порядке, предусмотренном соответствующими соглашениями с ним, для обсуждения возможных вариантов реализации своих прав, в том числе в связи с конвертацией депозитарных расписок в акции ПАО «Магнит», – говорится в сообщении компании.
16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения и обращения на иностранных биржах ГДР российских эмитентов. Предложение о делистинге с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее поступило от Минэкономразвития. Это требование касается более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая Сбер, «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др.
Российские эмитенты должны были до 5 мая принять меры для делистинга своих депозитарных расписок с иностранных бирж и затем конвертировать их в российские ценные бумаги. О прекращении листинга уже сообщили «Лукойл», «Сбер» и «Газпром». Несколько компаний в качестве исключений смогли сохранить возможности листинга – среди них «Норильский никель», «Новатэк», «Полюс» и др.