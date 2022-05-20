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«Магнит» уведомил JPMorgan Chase Bank о делистинге депозитарных расписок

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«Магнит» направил в JPMorgan Chase Bank уведомление о прекращении депозитарного соглашения и программы глобальных депозитарных расписок (ГДР), сообщили в компании.

«Держатели ГДР «Магнита» могут связываться с депозитарием JPMorgan Chase Bank, N.A. в порядке, предусмотренном соответствующими соглашениями с ним, для обсуждения возможных вариантов реализации своих прав, в том числе в связи с конвертацией депозитарных расписок в акции ПАО «Магнит», – говорится в сообщении компании.

16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения и обращения на иностранных биржах ГДР российских эмитентов. Предложение о делистинге с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее поступило от Минэкономразвития. Это требование касается более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая Сбер, «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др.

Российские эмитенты должны были до 5 мая принять меры для делистинга своих депозитарных расписок с иностранных бирж и затем конвертировать их в российские ценные бумаги. О прекращении листинга уже сообщили «Лукойл», «Сбер» и «Газпром». Несколько компаний в качестве исключений смогли сохранить возможности листинга – среди них «Норильский никель», «Новатэк», «Полюс» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных