Международные резервы России за неделю увеличились до $589,6 млрд
Международные резервы России по данным на 2 июня 2022 г. составили $589,6 млрд, сообщили в Банке России. Недельный прирост составил $6,2 млрд (1,1%), уточнил регулятор.
Причиной послужила положительная переоценка. По состоянию на 20 мая 2022 г. международные резервы находились на уровне $583,4 млрд.
Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции и средств в иностранной валюте.
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России, или порядка $300 млрд. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Банк России готовится к правовой защите замороженных в США активов.
После заморозки резервов Минфин России несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. После запрета минфина США списывать деньги по еврооблигациям с российского счета в американском банке российское министерство провело выплату в рублях.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму $1,9 млн. Указанная сумма должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, осуществленную в начале прошлого месяца. Размер страховых выплат держателям российских облигаций может составить $3,2 млрд.