Международные резервы России за неделю увеличились до $589,6 млрд

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму $1,9 млн. Указанная сумма должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, осуществленную в начале прошлого месяца. Размер страховых выплат держателям российских облигаций может составить $3,2 млрд.