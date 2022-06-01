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NYT: в США считают, что конфискация резервов России подорвет доверие других стран

Ведомости

Высокопоставленные чиновники администрации президента США высказали опасение, что конфискация Вашингтоном российских активов может быть незаконной и может отбить желание других стран полагаться на США как на убежище для инвестиций, сообщил New York Times. 

Издание отметило, что предложение конфисковать российские активы для помощи Украине набрало обороты в некоторых странах Европы, однако в США оно вызвало сопротивление, отметило издание. В администрации Байдена обсуждают, стоит ли присоединяться к этому движению. Издание отметило, что в стране хранится небольшая часть резервов Банка России: большая их часть размещена в Европе, в том числе в банке международных расчетов в Швейцарии. 

После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили активы ЦБ на $300 млрд. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее сообщил, что Евросоюз заморозил резервы ЦБ на сумму около 23 млрд евро, или $24,5 млрд. По его словам, в ЕС находится менее 10% замороженных российских активов. Он отметил, что ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Также страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими олигархами и чиновниками, у которых есть связь с Кремлем.

AP сообщило в конце мая, что министр финансов Канады Кристия Фриленд в ходе встречи с министрами финансов G7 предложила отменять санкции в отношении российских бизнесменов в обмен на их финансовую помощь Украине. Один из собеседников агентства уточнил, что Фриленд подняла этот вопрос после обсуждения такой идеи с бизнесменами, с которыми она познакомилась в период работы журналистом в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных