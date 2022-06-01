NYT: в США считают, что конфискация резервов России подорвет доверие других стран

После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили активы ЦБ на $300 млрд. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее сообщил, что Евросоюз заморозил резервы ЦБ на сумму около 23 млрд евро, или $24,5 млрд. По его словам, в ЕС находится менее 10% замороженных российских активов. Он отметил, что ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Также страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими олигархами и чиновниками, у которых есть связь с Кремлем.