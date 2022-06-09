Международные резервы России за неделю увеличились до $591,3 млрд
Международные резервы России по данным на 3 июня 2022 г. составили $591,3 млрд, сообщили в Банке России. Недельный прирост составил $1,7 млрд (0,3%), уточнил регулятор.
Причиной послужила положительная переоценка. По состоянию на 2 мая 2022 г. международные резервы находились на уровне $589,6 млрд. 7 июня ЦБ сообщил, что международные резервы России по данным на 1 июня 2022 г. составили 587,4 млрд руб. против 593 млрд на 1 мая. Таким образом, за май резервы сократились на 5,6 млрд руб., или на 0,95%.
Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции и средств в иностранной валюте.
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России, или порядка $300 млрд. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Банк России готовится к правовой защите замороженных в США активов.
После заморозки резервов Минфин России несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. После запрета минфина США списывать деньги по еврооблигациям с российского счета в американском банке российское министерство провело выплату в рублях.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на два близких к правительству источника писали, что последние перед запретом США платежи Минфина по еврооблигациям зависли в международном депозитарии Euroclear (бельгийская компания, мажоритарными акционерами которой выступают американские финансовые институты).