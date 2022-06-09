Международные резервы России за неделю увеличились до $591,3 млрд

Причиной послужила положительная переоценка. По состоянию на 2 мая 2022 г. международные резервы находились на уровне $589,6 млрд. 7 июня ЦБ сообщил, что международные резервы России по данным на 1 июня 2022 г. составили 587,4 млрд руб. против 593 млрд на 1 мая. Таким образом, за май резервы сократились на 5,6 млрд руб., или на 0,95%.