Великобритания до 2025 года будет лидером по уровню инфляции среди стран G7
Великобритания будет оставаться лидером по уровню инфляции среди стран «Большой семерки» (G7) до 2025 г., передает газета Financial Times со ссылкой на опрошенных экономистов.
По подсчетам экспертов, цены на энергоносители, включая электроэнергию, газ и топливо, способствовали росту инфляции в Великобритании. При этом королевство столкнулось с резким ростом цен на товары и услуги, как США и Канада. В результате по итогам апреля годовая инфляция в Великобритании достигла 9% — самого высокого показателя за 40 лет.
«Это сочетание инфляционных факторов из Европы и Северной Америки ставит Великобританию в незавидное положение с самой высокой инфляцией в G7 в апреле, и экономисты ожидают, что тенденция сохранится до 2024 г.», — отмечает издание. Экономист банка Citigroup Бен Набарро отметил, что дополнительно разогнать инфляцию в стране могут планы правительства по оказанию финансовой помощи населению, которое рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 50-х гг. прошлого века. Возможность Банка Англии повышать процентную ставку также будет ограничена.
В мае Банк Англии сообщил о рекордной с 1982 г. инфляции в королевстве, которая достигла 9% при целевом показателе в 2%. В частности, средние цены на бензин достигли 161,8 пенса за литр в апреле 2022 г. против 125,5 пенса годом ранее — это самая высокая цена бензина за всю историю наблюдений. Средние цены на газ и электроэнергию подскочили на 53,5% и 95,5% соответственно по сравнению с прошлым годом.
Банк Англии ранее повысил ключевую ставку с 0,75 до 1%. В последний раз такой уровень ставки был в 2009 г. на фоне мирового финансового кризиса. Регулятор объяснил этот шаг высокими инфляционными рисками. Банк Англии тогда прогнозировал, что в IV квартале 2022 г. инфляция может разогнаться до 10%. Ставка же, соответственно, может быть поднята до 2,5% к середине 2023 г., а затем упадет до 2% в конце прогнозируемого периода.