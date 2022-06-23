Цены на бензин и дизель в Великобритании установили новый рекорд
Цены на бензин и дизельное топливо в Великобритании установили новый рекорд на фоне снижения спроса, вызванного ростом общего уровня инфляции, пишет Bloomberg.
Средняя цена на дизельное топливо достигла 198 пенсов (почти 133 руб. по курсу на 23 июня 2022 г.) за литр, в то время как литр бензина продается за 189,84 пенса (127,5 руб.). Стремительное подорожание обоих видов топлива способствовало снижению их продаж на 3% за последнюю неделю.
Согласно данным британского правительства, текущий уровень спроса на нефтепродукты в стране ниже, чем в период введения карантинных мер. За период с 13 по 19 июня текущего года продажи дизельного топлива снизились сильнее, чем с 14 по 20 июня прошлого года, когда действовали противоковидные ограничения. Продажи бензина в те же временные промежутки снизились на 2,3%.
Мировой рынок нефти находится в состоянии повышенной готовности к скорому падению спроса на нефтепродукты из-за резкого увеличения цен. Стоимость топлива выросла гораздо сильнее, чем цены на сырую нефть на фоне сообщений о глобальной нехватке нефтеперерабатывающих мощностей, отмечает агентство.
Инфляция в Великобритании в настоящее время составляет 9,1%. Это самый высокий показатель за последние 40 лет, сообщали «Ведомости».