Цены на бензин и дизель в Великобритании установили новый рекорд

Согласно данным британского правительства, текущий уровень спроса на нефтепродукты в стране ниже, чем в период введения карантинных мер. За период с 13 по 19 июня текущего года продажи дизельного топлива снизились сильнее, чем с 14 по 20 июня прошлого года, когда действовали противоковидные ограничения. Продажи бензина в те же временные промежутки снизились на 2,3%.