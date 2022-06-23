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Экономика

Цены на бензин и дизель в Великобритании установили новый рекорд

Ведомости

Цены на бензин и дизельное топливо в Великобритании установили новый рекорд на фоне снижения спроса, вызванного ростом общего уровня инфляции, пишет Bloomberg.

Средняя цена на дизельное топливо достигла 198 пенсов (почти 133 руб. по курсу на 23 июня 2022 г.) за литр, в то время как литр бензина продается за 189,84 пенса (127,5 руб.). Стремительное подорожание обоих видов топлива способствовало снижению их продаж на 3% за последнюю неделю.

Согласно данным британского правительства, текущий уровень спроса на нефтепродукты в стране ниже, чем в период введения карантинных мер. За период с 13 по 19 июня текущего года продажи дизельного топлива снизились сильнее, чем с 14 по 20 июня прошлого года, когда действовали противоковидные ограничения. Продажи бензина в те же временные промежутки снизились на 2,3%.

Мировой рынок нефти находится в состоянии повышенной готовности к скорому падению спроса на нефтепродукты из-за резкого увеличения цен. Стоимость топлива выросла гораздо сильнее, чем цены на сырую нефть на фоне сообщений о глобальной нехватке нефтеперерабатывающих мощностей, отмечает агентство.

Инфляция в Великобритании в настоящее время составляет 9,1%. Это самый высокий показатель за последние 40 лет, сообщали «Ведомости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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