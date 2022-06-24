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Экономика

Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения

Ведомости

Сбербанк с 1 июля вводит комиссию за переводы на карты других банков через их сайты или приложения, сообщили в финансовой организации. Комиссия составит 1,25%, минимум 30 руб., максимум – 150 руб.

«Вы можете пополнять карты других банков переводами с карты Сбербанка не только в "Сбербанк онлайн", но и  в приложениях или на сайтах этих банков. Комиссия вводится именно для таких переводов – совершенных с помощью приложений и сайтов других банков, кредитных и микрофинансовых организаций», – говорится в сообщении банка.

В Сбербанке отметили, что на карты других банков можно бесплатно переводить до 50 000 руб. в месяц с помощью приложения «Сбербанк онлайн»; в случае, если необходимо отправлять большие суммы, в нем же можно оформить подписку на переводы. Также без комиссии можно переводить до 100 000 руб. в месяц через Систему быстрых платежей (СБП).

В случае перевода с валютного счета сумма операции будет пересчитана по курсу банка в валюту счета, комиссия так же составит 1,25%, минимум $1 или 1 евро, максимум – $3 или 3 евро.

Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов. 14 июня Банк России заявил, что введение комиссий за обслуживание валютных счетов российскими банками без получения согласия граждан нарушает права потребителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных