Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения

В Сбербанке отметили, что на карты других банков можно бесплатно переводить до 50 000 руб. в месяц с помощью приложения «Сбербанк онлайн»; в случае, если необходимо отправлять большие суммы, в нем же можно оформить подписку на переводы. Также без комиссии можно переводить до 100 000 руб. в месяц через Систему быстрых платежей (СБП).