Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения
«Вы можете пополнять карты других банков переводами с карты Сбербанка не только в "Сбербанк онлайн", но и в приложениях или на сайтах этих банков. Комиссия вводится именно для таких переводов – совершенных с помощью приложений и сайтов других банков, кредитных и микрофинансовых организаций», – говорится в сообщении банка.
В Сбербанке отметили, что на карты других банков можно бесплатно переводить до 50 000 руб. в месяц с помощью приложения «Сбербанк онлайн»; в случае, если необходимо отправлять большие суммы, в нем же можно оформить подписку на переводы. Также без комиссии можно переводить до 100 000 руб. в месяц через Систему быстрых платежей (СБП).
В случае перевода с валютного счета сумма операции будет пересчитана по курсу банка в валюту счета, комиссия так же составит 1,25%, минимум $1 или 1 евро, максимум – $3 или 3 евро.
Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов. 14 июня Банк России заявил, что введение комиссий за обслуживание валютных счетов российскими банками без получения согласия граждан нарушает права потребителей.