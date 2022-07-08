Производство сталелитейных компаний в России упало в июне на 20-50%

К концу мая 2022 г. цены на сталь и стальной прокат в России сравнялись со стоимостью на ведущих торговых площадках за рубежом. Это произошло после укрепления рубля по отношению к доллару США, санкций ЕС, которые закрыли рынок для российских поставщиков, что привело к снижению общего спроса на металл, а также повышению конкуренции внутри страны.