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Экономика

Производство сталелитейных компаний в России упало в июне на 20-50%

Ведомости

Себестоимость производства товаров из стали в июне выросла почти на 50%, производство упало на 20-50%, при том что цены на сталь в России снизились на 35% и достигли уровня 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-президента ассоциации «Русская сталь» Андрея Леонова.

Леонов заявляет, что в мае 2022 г. дополнительные налоги на тонну стали составили 1480 руб. «Изъятие дополнительных налогов при практически полном отсутствии прибыли не может не усугублять и без того сложное положение металлургов», — отмечает он.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 24 июня отклонил поправки группы депутатов по отмене акциза на жидкую сталь и снижению налога на добычу полезных ископаемых, что вернуло бы систему налогообложения металлургов 2021 г.

Минфин России и Минпромторг 7 июня объявили, что до конца июня изучат движение денежных средств металлургических предприятий для последующей разработки мер поддержки отрасли. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что результат у металлургов за первые 4 месяца 2022 г. превышает показатели за аналогичный период 2021 г., однако негативная тенденция в первую очередь связана с курсом рубля, считает он.

К концу мая 2022 г. цены на сталь и стальной прокат в России сравнялись со стоимостью на ведущих торговых площадках за рубежом. Это произошло после укрепления рубля по отношению к доллару США, санкций ЕС, которые закрыли рынок для российских поставщиков, что привело к снижению общего спроса на металл, а также повышению конкуренции внутри страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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