В Польше сообщили о дефиците сахара в магазинах

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class="social-icons__link"><svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__circle svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15 28.5c7.456 0 13.5-6.044 13.5-13.5S22.456 1.5 15 1.5 1.5 7.544 1.5 15 7.544 28.5 15 28.5zm0 1.5c8.284 0 15-6.716 15-15 0-8.284-6.716-15-15-15C6.716 0 0 6.716 0 15c0 8.284 6.716 15 15 15z" _fill="#4F99AF"></path></svg> <svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__icon svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><title>Ведомости в Telegram</title><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" d="M13.694 16.083c-.77.76-.463 1.036 0 1.361a89.272 89.272 0 003.222 2.185c1.395.906 1.637-.1 1.717-.358.19-.613 1.217-6.979 1.33-7.974.082-.737.03-1.028-.178-1.195-.27-.215-.814-.056-1.388.167-.825.32-8.798 3.711-9.805 4.16-.953.425-.536.784-.253.928.253.13 1.297.464 1.546.528 1.275.325 1.66.062 2.194-.247.77-.445 4.26-2.85 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3.857v18.288c0 2.05 0 3.075-.399 3.858a3.66 3.66 0 01-1.6 1.6c-.78.398-1.805.398-3.855.398H5.856c-2.05 0-3.075 0-3.858-.399a3.66 3.66 0 01-1.6-1.6C0 27.22 0 26.195 0 24.145z" fill="#000"></path><path pid="2" d="M51.135 17.315c-1.749 0-3.173 1.26-3.173 2.997 0 1.726 1.424 2.997 3.173 2.997 1.747 0 3.172-1.271 3.172-2.997 0-1.737-1.424-2.997-3.173-2.997zm0 4.814c-.958 0-1.784-.75-1.784-1.817 0-1.078.826-1.816 1.784-1.816.957 0 1.783.738 1.783 1.816 0 1.067-.826 1.817-1.783 1.817zm-6.922-4.814c-1.748 0-3.172 1.26-3.172 2.997 0 1.726 1.424 2.997 3.172 2.997 1.748 0 3.173-1.271 3.173-2.997 0-1.737-1.425-2.997-3.173-2.997zm0 4.814c-.957 0-1.783-.75-1.783-1.817 0-1.078.826-1.816 1.783-1.816s1.784.738 1.784 1.816c0 1.067-.826 1.817-1.784 1.817zm-8.232-3.894v1.271h3.208c-.096.715-.347 1.238-.73 1.6-.467.444-1.197.932-2.478.932-1.976 0-3.52-1.51-3.52-3.383s1.544-3.383 3.52-3.383c1.065 0 1.843.397 2.418.908l.946-.897C38.543 14.556 37.477 14 35.98 14 33.275 14 31 16.089 31 18.655c0 2.566 2.275 4.655 4.98 4.655 1.461 0 2.563-.455 3.425-1.306.886-.84 1.161-2.02 1.161-2.975 0-.295-.024-.567-.072-.794zm33.67.987c-.264-.67-1.066-1.907-2.706-1.907-1.628 0-2.981 1.215-2.981 2.997 0 1.68 1.34 2.998 3.137 2.998a3.18 3.18 0 002.633-1.329l-1.077-.681c-.36.5-.85.829-1.556.829-.707 0-1.21-.307-1.533-.908l4.226-1.658zm-4.31 1c-.036-1.158.945-1.749 1.652-1.749.55 0 1.018.261 1.173.636zm-3.436 2.906h1.388v-8.81h-1.388zm-2.275-5.143h-.048c-.311-.352-.91-.67-1.664-.67-1.58 0-3.03 1.317-3.03 3.009 0 1.68 1.45 2.986 3.03 2.986.754 0 1.353-.318 1.664-.682h.048v.432c0 1.146-.647 1.76-1.688 1.76-.85 0-1.377-.58-1.593-1.068l-1.209.477A3.01 3.01 0 0057.942 26c1.628 0 3.005-.908 3.005-3.122v-5.381H59.63zm-1.592 4.144c-.958 0-1.76-.76-1.76-1.805 0-1.056.802-1.828 1.76-1.828.945 0 1.688.772 1.688 1.828 0 1.044-.743 1.805-1.688 1.805zm18.118-7.81h-3.323v8.809h1.387V19.79h1.936c1.537 0 3.048-1.055 3.048-2.736s-1.511-2.736-3.048-2.736zm.036 4.245H74.22v-3.02h1.972c1.037 0 1.625.814 1.625 1.51 0 .683-.588 1.51-1.625 1.51zm8.57-1.265c-1.005 0-2.045.42-2.475 1.349l1.231.487c.263-.487.753-.646 1.267-.646.717 0 1.446.408 1.458 1.133v.09a3.198 3.198 0 00-1.446-.34c-1.327 0-2.677.692-2.677 1.984 0 1.179 1.087 1.938 2.306 1.938.933 0 1.447-.396 1.77-.861h.047v.68h1.339v-3.377c0-1.565-1.231-2.437-2.82-2.437zm-.168 4.828c-.454 0-1.088-.215-1.088-.748 0-.68.79-.94 1.47-.94.61 0 .897.124 1.267.294-.107.816-.848 1.394-1.65 1.394zm7.864-4.635l-1.59 3.819h-.047l-1.65-3.82h-1.493l2.474 5.339-1.41 2.97h1.445L94 17.491zm-12.49 5.636h1.387v-8.81h-1.386z" fill="#fff"></path><g clip-path="url(#svgicon_google-play_a)"><path pid="3" d="M7.36 5.309c-.226.24-.36.61-.36 1.092v17.197c0 .482.134.854.36 1.093l.058.056 9.658-9.634v-.227L7.418 5.252z" fill="url(#svgicon_google-play_b)"></path><path pid="4" d="M20.295 18.326l-3.219-3.212v-.228l3.22-3.211.073.041 3.814 2.162c1.09.617 1.09 1.627 0 2.245l-3.814 2.162z" fill="url(#svgicon_google-play_c)"></path><path pid="5" d="M20.369 18.284L17.076 15l-9.715 9.691c.359.38.952.426 1.62.048z" fill="url(#svgicon_google-play_d)"></path><path pid="6" d="M20.369 11.716L8.98 5.26c-.668-.378-1.261-.331-1.62.048L17.076 15z" fill="url(#svgicon_google-play_e)"></path><g fill="#000"><path pid="7" d="M20.296 18.212L8.981 24.625c-.633.36-1.2.335-1.562.009l-.058.058.058.056c.363.326.929.35 1.562-.009l11.388-6.454z" opacity=".2"></path><path pid="8" d="M7.36 24.578c-.226-.239-.36-.61-.36-1.092v.113c0 .482.134.853.36 1.093l.059-.058zm16.823-8.568l-3.887 2.202.073.073 3.814-2.162c.544-.309.817-.716.817-1.123-.046.369-.323.73-.817 1.01z" opacity=".12"></path></g><path pid="9" d="M8.98 5.375l15.203 8.616c.494.28.771.64.817 1.009 0-.407-.272-.814-.817-1.123L8.98 5.262C7.89 4.644 7 5.157 7 6.402v.114c0-1.245.891-1.758 1.98-1.14z" fill="#fff" opacity=".25"></path></g><g fill="#fff"><path pid="10" d="M33.651 5c-.733 0-1.36.239-1.876.717A2.337 2.337 0 0031 7.5c0 .707.259 1.304.775 1.783.515.478 1.143.717 1.876.717.763 0 1.391-.234 1.874-.709.43-.402.64-.94.64-1.604 0-.118-.012-.24-.036-.365l-.016-.08h-2.562v.748h1.772c-.048.328-.173.58-.369.764-.346.324-.778.487-1.303.487-.492 0-.915-.161-1.274-.485-.355-.32-.534-.736-.534-1.256s.18-.935.535-1.255a1.833 1.833 0 011.273-.485c.548 0 .966.173 1.27.513l.068.076.576-.54-.063-.069a2.128 2.128 0 00-.805-.54 2.784 2.784 0 00-1.046-.2z"></path><path pid="11" clip-rule="evenodd" d="M55.704 5c-.743 0-1.369.241-1.87.725A2.37 2.37 0 0053.08 7.5c0 .698.25 1.292.753 1.775.501.484 1.127.725 1.87.725.742 0 1.368-.241 1.87-.725a2.373 2.373 0 00.754-1.775c0-.694-.253-1.286-.757-1.771C57.066 5.243 56.442 5 55.704 5zm-1.265 1.25c.344-.327.763-.49 1.265-.49s.92.163 1.265.49c.342.325.515.739.515 1.25s-.173.926-.515 1.251c-.344.327-.764.49-1.265.49s-.921-.163-1.265-.49c-.342-.325-.516-.74-.516-1.25 0-.512.174-.927.516-1.251z" fill-rule="evenodd"></path><path pid="12" d="M39.938 5.103H36.87v4.795h3.067v-.76H37.7V7.875h2.017v-.747H37.7V5.863h2.237zm4.032 0h-3.573v.76h1.372v4.035h.83V5.863h1.372zm3.074 0h-.83v4.795h.83zm4.171 0h-3.574v.76h1.372v4.035h.83V5.863h1.372zm8.721 0h-.922v4.795h.83V6.935l-.018-.586 2.362 3.549H63V5.103h-.83v2.79l.017.586z"></path></g></svg></a> <a href="https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/314598512224395265" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="the-footer__apps-link"><svg version="1.1" viewBox="0 0 100 30" class="svg-icon svg-fill" style="width:auto;height:100%;"><rect pid="0" width="100" height="30" rx="3.66" fill="#000"></rect><path pid="1" d="M20.364 15.104c-.023-2.4 2.034-3.568 2.128-3.622-1.165-1.641-2.97-1.865-3.604-1.883-1.517-.154-2.988.877-3.76.877-.788 0-1.977-.862-3.26-.837-1.649.025-3.192.947-4.038 2.38-1.747 2.922-.444 7.216 1.229 9.577.837 1.158 1.816 2.448 3.096 2.403 1.253-.05 1.72-.771 3.232-.771 1.498 0 1.937.77 3.243.742 1.344-.02 2.19-1.162 2.999-2.33.967-1.324 1.356-2.63 1.371-2.698-.03-.01-2.61-.962-2.636-3.838zm-2.467-7.059c.674-.814 1.135-1.921 1.007-3.045-.975.042-2.195.652-2.897 1.448-.621.701-1.177 1.851-1.033 2.933 1.095.079 2.22-.534 2.923-1.336zm20.84 15.048h-1.766l-.967-2.922H32.64l-.922 2.922H30l3.332-9.946h2.058l3.347 9.946zm-3.025-4.147l-.875-2.597c-.092-.265-.267-.89-.522-1.874h-.03a76.39 76.39 0 01-.492 1.874l-.86 2.597h2.779zm11.578.473c0 1.22-.345 2.183-1.035 2.891-.617.63-1.385.945-2.3.945-.988 0-1.699-.339-2.13-1.018V26h-1.659v-7.722c0-.766-.02-1.551-.061-2.357h1.458l.093 1.137h.03c.554-.857 1.393-1.285 2.519-1.285.88 0 1.615.334 2.203 1.003.587.67.882 1.551.882 2.643zm-1.69.058c0-.698-.163-1.273-.491-1.727-.358-.471-.84-.708-1.443-.708-.41 0-.781.132-1.113.391a1.81 1.81 0 00-.653 1.026 2 2 0 00-.076.485v1.197c0 .52.166.96.499 1.32.333.36.765.54 1.297.54.624 0 1.11-.233 1.458-.694.348-.462.522-1.072.522-1.83zm10.272-.058c0 1.22-.344 2.183-1.034 2.891-.618.63-1.385.945-2.3.945-.99 0-1.7-.339-2.132-1.018V26h-1.658v-7.722c0-.766-.02-1.551-.061-2.357h1.458l.092 1.137h.032c.552-.857 1.39-1.285 2.518-1.285.879 0 1.614.334 2.203 1.003.587.67.882 1.551.882 2.643zm-1.69.058c0-.698-.163-1.273-.491-1.727-.359-.471-.839-.708-1.442-.708-.41 0-.78.132-1.115.391-.332.262-.55.603-.651 1.026a2.05 2.05 0 00-.078.485v1.197c0 .52.167.96.498 1.32.333.359.766.54 1.3.54.624 0 1.11-.233 1.457-.694.348-.462.523-1.072.523-1.83zm11.287.826c0 .847-.308 1.535-.92 2.066-.674.58-1.614.87-2.82.87-1.113 0-2.006-.206-2.68-.619l.384-1.328c.727.414 1.526.62 2.395.62.626 0 1.112-.136 1.459-.405.347-.27.523-.633.523-1.084a1.36 1.36 0 00-.43-1.018c-.288-.276-.762-.532-1.428-.767-1.812-.65-2.72-1.6-2.72-2.849 0-.816.321-1.484.96-2.006.64-.522 1.487-.783 2.542-.783.941 0 1.726.158 2.349.472l-.416 1.3c-.587-.306-1.248-.458-1.989-.458-.584 0-1.043.138-1.371.413a1.163 1.163 0 00-.416.901c0 .393.159.718.476.974.276.235.778.492 1.504.767.892.345 1.546.747 1.965 1.209.423.462.633 1.038.633 1.725zm5.495-3.186h-1.827v3.482c0 .885.322 1.327.967 1.327.296 0 .542-.024.737-.074l.045 1.21c-.326.117-.756.176-1.289.176-.655 0-1.166-.192-1.536-.576-.368-.384-.553-1.027-.553-1.933v-3.615H66.42v-1.196h1.088v-1.313l1.629-.472v1.786h1.827v1.198zm8.23 2.33c0 1.103-.329 2.008-.984 2.716-.685.728-1.596 1.092-2.732 1.092-1.097 0-1.969-.35-2.619-1.046-.65-.7-.975-1.58-.975-2.641 0-1.112.336-2.022 1.006-2.73.67-.708 1.575-1.062 2.71-1.062 1.096 0 1.975.35 2.64 1.047.637.677.953 1.552.953 2.625zm-1.72.038c0-.657-.147-1.22-.443-1.692-.348-.57-.846-.854-1.49-.854-.665 0-1.174.284-1.52.854-.298.471-.445 1.044-.445 1.722 0 .657.147 1.222.444 1.692.359.57.859.854 1.507.854.633 0 1.13-.29 1.49-.868.305-.483.458-1.05.458-1.709zm7.11-2.162a3 3 0 00-.522-.044c-.583 0-1.034.21-1.351.635-.276.373-.414.846-.414 1.416v3.762h-1.658V18.18a48.424 48.424 0 00-.048-2.258h1.444l.06 1.372h.046c.176-.471.451-.852.83-1.137a2.058 2.058 0 011.198-.384c.153 0 .291.01.414.03l.002 1.52zM92 19.168c.005.242-.016.484-.06.722h-4.974c.019.709.26 1.251.722 1.625.419.333.96.5 1.627.5.736 0 1.408-.111 2.012-.338l.26 1.105c-.706.296-1.54.444-2.502.444-1.157 0-2.065-.328-2.726-.981-.66-.654-.99-1.533-.99-2.634 0-1.08.307-1.98.922-2.699.644-.767 1.514-1.15 2.609-1.15 1.076 0 1.89.383 2.443 1.15.438.608.657 1.361.657 2.256zm-1.58-.413c.011-.473-.098-.88-.322-1.225-.287-.444-.729-.665-1.32-.665-.543 0-.984.216-1.32.649a2.33 2.33 0 00-.491 1.239l3.453.002zm-59.234-8.79c-.459 0-.856-.02-1.186-.056V5.305a9.6 9.6 0 011.397-.097c1.892 0 2.764.86 2.764 2.264 0 1.618-1.03 2.493-2.975 2.493zm.277-4.167c-.255 0-.472.014-.653.049v3.5c.098.014.285.02.548.02 1.24 0 1.946-.652 1.946-1.875 0-1.09-.639-1.694-1.84-1.694zM36.876 10c-1.066 0-1.758-.736-1.758-1.736 0-1.042.706-1.785 1.818-1.785 1.051 0 1.758.702 1.758 1.73 0 1.055-.728 1.791-1.818 1.791zm.03-2.973c-.585 0-.96.507-.96 1.215 0 .695.383 1.202.953 1.202s.953-.542.953-1.216c0-.687-.375-1.2-.945-1.2zm7.87-.478l-1.142 3.374h-.744l-.473-1.465a10.44 10.44 0 01-.293-1.09h-.016c-.06.368-.172.736-.292 1.09l-.503 1.465h-.752L39.487 6.55h.834l.413 1.604c.097.382.18.743.247 1.083h.016c.06-.284.157-.639.3-1.076l.519-1.61h.66l.497 1.576c.12.382.217.757.293 1.111h.022c.052-.347.135-.716.248-1.111l.443-1.577h.796zm4.201 3.374h-.81V7.986c0-.597-.248-.896-.736-.896-.481 0-.812.382-.812.826v2.008h-.81v-2.41c0-.3-.008-.619-.03-.966h.713l.038.52h.022c.218-.36.661-.589 1.157-.589.766 0 1.27.542 1.27 1.424l-.002 2.02zm2.237 0h-.812V5h.812v4.923zm2.957.077c-1.066 0-1.758-.736-1.758-1.736 0-1.042.706-1.785 1.818-1.785 1.051 0 1.757.702 1.757 1.73C55.99 9.264 55.26 10 54.171 10zm.03-2.973c-.586 0-.96.507-.96 1.215 0 .695.383 1.202.952 1.202.571 0 .953-.542.953-1.216 0-.687-.374-1.2-.945-1.2zm4.985 2.896l-.059-.388h-.022c-.247.312-.609.465-1.067.465-.654 0-1.118-.424-1.118-.993 0-.833.78-1.264 2.133-1.264V7.68c0-.444-.255-.666-.758-.666-.36 0-.676.083-.953.25l-.165-.493c.337-.195.758-.292 1.253-.292.953 0 1.435.465 1.435 1.396v1.243c0 .34.016.605.052.806h-.731zm-.111-1.68c-.901 0-1.353.201-1.353.68 0 .354.233.527.556.527.413 0 .797-.291.797-.687v-.52zm4.728 1.68l-.038-.541h-.022c-.233.409-.625.618-1.172.618-.88 0-1.532-.716-1.532-1.723 0-1.055.676-1.799 1.599-1.799.488 0 .834.153 1.029.459h.016V5h.812v4.014c0 .326.008.632.03.91h-.722zm-.12-1.985c0-.473-.338-.876-.854-.876-.602 0-.97.493-.97 1.188 0 .68.382 1.146.954 1.146.51 0 .87-.41.87-.896v-.562zM69.642 10c-1.066 0-1.757-.736-1.757-1.736 0-1.042.706-1.785 1.817-1.785 1.052 0 1.758.702 1.758 1.73 0 1.055-.728 1.791-1.818 1.791zm.03-2.973c-.585 0-.96.507-.96 1.215 0 .695.383 1.202.953 1.202s.953-.542.953-1.216c.001-.687-.374-1.2-.946-1.2zm6.15 2.896h-.812V7.986c0-.597-.248-.896-.736-.896-.48 0-.81.382-.81.826v2.008h-.812v-2.41c0-.3-.008-.619-.03-.966h.713l.038.52h.022c.218-.36.661-.59 1.157-.59.766 0 1.27.542 1.27 1.424v2.021zm5.456-2.812h-.892V8.75c0 .417.156.625.472.625.143 0 .263-.014.36-.035l.022.57a1.932 1.932 0 01-.629.084c-.64 0-1.021-.327-1.021-1.181V7.11h-.533v-.562h.533V5.93l.796-.222v.84h.892v.563zm4.294 2.812h-.81V8c0-.604-.247-.91-.737-.91-.42 0-.811.264-.811.799v2.035h-.81V5h.81v2.027h.016c.255-.367.625-.548 1.097-.548.773 0 1.245.555 1.245 1.437v2.007zm4.399-1.507h-2.434c.015.64.473 1 1.15 1 .36 0 .69-.056.983-.16l.127.521c-.346.14-.752.209-1.225.209-1.141 0-1.817-.667-1.817-1.701 0-1.035.692-1.813 1.726-1.813.933 0 1.518.639 1.518 1.604.005.114-.005.228-.028.34zm-.744-.534c0-.521-.284-.889-.803-.889-.465 0-.834.375-.886.889h1.689z" fill="#fff"></path></svg></a></div></div></div> <div class="the-footer__copyright the-footer__copyright--mobile"><p class="the-footer__copyright-text"> Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546 <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа» <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Любое использование материалов допускается только при соблюдении <a href="/info/reprint_rules" target="_blank" class="the-footer__copyright-link">правил перепечатки </a> <span>и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru</span> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в <a href="/info/privacy" target="_blank" class="the-footer__copyright-link">Политике по защите персональных данных</a> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022 <!----> <!----> <svg version="1.1" viewBox="0 0 24 24" class="the-footer__copyright-16plus svg-icon svg-fill" style="width:24px;height:24px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" d="M5.75 8v8.25h1.5V8h-1.5z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="1" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.459 11.23l.045-.136c.18-.514.466-.96.906-1.281.438-.32 1.091-.563 2.09-.563v-1.5c-1.251 0-2.232.309-2.975.851-.74.541-1.18 1.268-1.437 1.996-.5 1.423-.326 2.957-.25 3.526a2.75 2.75 0 101.62-2.892zm-.146 2.52a1.25 1.25 0 112.5 0 1.25 1.25 0 01-2.5 0z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="2" d="M18.75 9.5v1.75h1.75v1.5h-1.75v1.75h-1.5v-1.75H15.5v-1.5h1.75V9.5h1.5z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="3" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 12C0 5.373 5.373 0 12 0s12 5.373 12 12-5.373 12-12 12S0 18.627 0 12zm12 10.5C6.201 22.5 1.5 17.799 1.5 12S6.201 1.5 12 1.5 22.5 6.201 22.5 12 17.799 22.5 12 22.5z" _fill="#9AA5AA"></path></svg></p></div> <div class="the-footer__copyright"><div class="the-footer__copyright-block"><p class="the-footer__copyright-text"> Любое использование материалов допускается только при соблюдении <a href="/info/reprint_rules" target="_blank" class="the-footer__copyright-link">правил перепечатки </a> <span>и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru</span> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022 <!----> <!----> <svg version="1.1" viewBox="0 0 24 24" class="the-footer__copyright-16plus svg-icon svg-fill" style="width:24px;height:24px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" d="M5.75 8v8.25h1.5V8h-1.5z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="1" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.459 11.23l.045-.136c.18-.514.466-.96.906-1.281.438-.32 1.091-.563 2.09-.563v-1.5c-1.251 0-2.232.309-2.975.851-.74.541-1.18 1.268-1.437 1.996-.5 1.423-.326 2.957-.25 3.526a2.75 2.75 0 101.62-2.892zm-.146 2.52a1.25 1.25 0 112.5 0 1.25 1.25 0 01-2.5 0z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="2" d="M18.75 9.5v1.75h1.75v1.5h-1.75v1.75h-1.5v-1.75H15.5v-1.5h1.75V9.5h1.5z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="3" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 12C0 5.373 5.373 0 12 0s12 5.373 12 12-5.373 12-12 12S0 18.627 0 12zm12 10.5C6.201 22.5 1.5 17.799 1.5 12S6.201 1.5 12 1.5 22.5 6.201 22.5 12 17.799 22.5 12 22.5z" _fill="#9AA5AA"></path></svg></p></div><div class="the-footer__copyright-block"><p class="the-footer__copyright-text"> Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546 <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа» <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в <a href="/info/privacy" target="_blank" class="the-footer__copyright-link">Политике по защите персональных данных</a> <!----> <!----></p></div></div> <!----></footer></div> <!----></div></div></div></div><script>window.__NUXT__=(function(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,_,$,aa,ab,ac,ad,ae,af,ag,ah,ai,aj,ak,al,am,an,ao,ap,aq,ar,as,at,au,av,aw,ax,ay,az,aA,aB,aC,aD,aE,aF,aG,aH,aI,aJ,aK,aL){M.apologize=a;M.archived=a;M.box_move_at=c;M.box_move_editor_id=d;M.boxes=[{type:n,enabled:e,position:d,id:140737495933000,created_at:"2022-07-23T16:16:09.240+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:o,body:"В магазинах Польши наблюдается дефицит сахара, сообщает портал \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.money.pl\u002Fgospodarka\u002Fhandlowcy-cukru-zaczyna-brakowac-cena-przekroczy-7-zl-kowalczyk-mamy-go-bardzo-duzo-starczy-dla-wszystkich-6792729031871360a.html\" target=\"_self\"\u003Emoney.pl.\u003C\u002Fa\u003E По этой причине такие сети, как Biedronka, Netto, Lidl, ввели ограничение на покупку товара в 10 кг, а сеть Carrefour установила ограничение в 3 кг.",text_align:"left"},{type:n,enabled:a,position:A,id:140737495933001,created_at:"2022-07-23T16:16:09.579+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:o,body:"Издание \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.wiadomoscihandlowe.pl\u002Fartykul\u002Flidl-z-limitem-sprzedazy-cukru-w-sieci-sklepow-obowiazuje-ograniczenie-sprzedazy-podobne-do-ustalonego-w-biedronce-i-netto\" target=\"_self\"\u003EWiadomości Handlowe\u003C\u002Fa\u003E сообщает, что ритейлеры подтвердили, что «они уже неделю не получают сахар от своих поставщиков». Владельцы торговых сетей добавили, что точные причины отсутствия сахара им неизвестны. Они отмечают, что «на рынке происходит что-то серьезное».",text_align:b},{type:n,enabled:a,position:2000,id:140737495933002,created_at:"2022-07-23T16:16:09.586+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:o,body:"«Пока есть, что продавать», — добавили опрошенные изданием ритейлеры. Они отмечают, что периодические перебои с сахаром случались и раньше, тем более летом, но простои никогда не ощущались в таких масштабах. Трейдеры опасаются, что «товар полностью исчезнет с рынка».",text_align:b},{type:n,enabled:a,position:3000,id:140737495933003,created_at:"2022-07-23T16:16:09.592+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:o,body:"Цена на 1 кг сахара в Польше может превысить семь злотых в ближайшие нескольких недель, сказал один из дистрибуторов в интервью Wiadomości Handlowe.",text_align:b},{type:"inset_link",enabled:e,position:3500,id:140737495933013,created_at:"2022-07-23T16:27:37.513+03:00",post_author_id:b,post_author:b,align:"center",alternative_title:b,alternative_subtitle:b,bound_document:{id:140737489158625,title:"Грозит ли миру продовольственная катастрофа",published_at:"2022-06-15T23:50:57.379+03:00",url:"vedomosti.ru\u002Feconomics\u002Farticles\u002F2022\u002F06\u002F16\u002F926753-grozit-li-miru-katastrofa",categories:{project:{title:l,slug:r,position:i,path:s,subscribable:a},kinds:{title:N,slug:O,position:d,path:P,subscribable:a},domains:{title:k,slug:k,position:d,path:t,subscribable:a},parts:{title:"Статья",slug:"articles",position:i,path:"parts.articles",subscribable:a},newspaper:{title:"Крупным планом",slug:"plan",position:140,path:"newspaper.plan",subscribable:a},rubrics:[{title:B,slug:C,position:i,path:Q,subscribable:a}]},archived:a,favorite:a,links:{authors:[{position:A,bound_document:{id:140737489149782,url:"vedomosti.ru\u002Fauthors\u002F917910-lyubov-romanova",title:"Любовь Романова",archived:a,favorite:a,last_name:"Романова",categories:{kinds:{path:"kinds.authors",slug:"authors",title:"Авторы",position:i,subscribable:a},domains:{path:t,slug:k,title:k,position:d,subscribable:a},project:{path:s,slug:r,title:l,position:i,subscribable:a}},first_name:"Любовь",appointment:b,published_at:"2022-04-13T13:40:00.611+03:00",subscribable:a}}],newsrelease:[{position:A,bound_document:{id:140737489158607,url:"vedomosti.ru\u002Fnewspaper\u002F2022\u002F06\u002F16",title:"Газетный выпуск №5503",archived:a,favorite:a,newsstand:{source:{url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4n\u002Fnxx0x\u002Fsource-v11.png",size:727668,width:705,height:D,attachment_id:h},_preview:{url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4n\u002Fnxx0x\u002F_preview-v12.png",size:27798,width:R,height:160,attachment_id:h},original:{url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4n\u002Fnxx0x\u002Foriginal-v12.png",size:1314045,width:D,height:1488,attachment_id:h},ipad_shelf_1x:{url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4n\u002Fnxx0x\u002Fipad_shelf_1x-v13.png",size:18551,width:87,height:126,attachment_id:h},ipad_shelf_2x:{url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4n\u002Fnxx0x\u002Fipad_shelf_2x-v13.png",size:61923,width:173,height:252,attachment_id:h},iphone_shelf_1x:{url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4n\u002Fnxx0x\u002Fiphone_shelf_1x-v13.png",size:10374,width:62,height:90,attachment_id:h},iphone_shelf_2x:{url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4n\u002Fnxx0x\u002Fiphone_shelf_2x-v14.png",size:34498,width:124,height:p,attachment_id:h},ipad_multitasking_1x:{url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4n\u002Fnxx0x\u002Fipad_multitasking_1x-v12.png",size:7159,width:E,height:72,attachment_id:h},ipad_multitasking_2x:{url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4n\u002Fnxx0x\u002Fipad_multitasking_2x-v13.png",size:23339,width:99,height:144,attachment_id:h},iphone_multitasking_1x:{url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4n\u002Fnxx0x\u002Fiphone_multitasking_1x-v11.png",size:4677,width:39,height:57,attachment_id:h},iphone_multitasking_2x:{url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4n\u002Fnxx0x\u002Fiphone_multitasking_2x-v11.png",size:15350,width:78,height:114,attachment_id:h}},categories:{kinds:{path:"kinds.newsrelease",slug:S,title:"Газетный выпуск",position:E,subscribable:a},domains:{path:t,slug:k,title:k,position:d,subscribable:a},project:{path:s,slug:r,title:l,position:i,subscribable:a}},published_at:"2022-06-16T00:17:37.293+03:00",alternative_title:"Удальцовой могут не передать мандат Рашкина, грозит ли миру продовольственная катастрофа"}}]},last_updated_at:c,sharing_title:b,sharing_subtitle:b,no_ads:a,subtitle:"Кризис продуктов питания уже наступил, констатируют власти крупнейших стран",yandex_subtitle:b,important:a,newspaper_subtitle:"Тема продовольственного кризиса заняла лидирующую позицию в мировой политической повестке – об этом говорят руководители ведущих стран. При этом дефицит продуктов питания – это никогда и никуда не исчезавшая глобальная проблема, которой ранее не уделялось столько общественного внимания",newspaper_title:"Мир без еды",exclusive:a,source_title:l,source_url:T,proofread:e,box_move_editor_id:140737488355400,box_move_at:"2022-06-15T23:28:04.112+03:00",in_work:a,apologize:a,correction_comment:b,image_alt:b,image_author:"Максим Стулов \u002F Ведомости",image_source:b,pay_required:e,pay_required_expire:"2022-06-29T23:59:59.999Z",image:{thumbnail_low:{attachment_id:f,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4m\u002F1em3oj\u002Fthumbnail_low-1tlg.jpg",width:p,height:101,size:6404},thumbnail_high:{attachment_id:f,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4m\u002F1em3oj\u002Fthumbnail_high-1tlg.jpg",width:u,height:U,size:V},thumbnail:{attachment_id:f,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4m\u002F1em3oj\u002Fthumbnail-1tlg.jpg",width:W,height:42,size:1610},small:{attachment_id:f,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4m\u002F1em3oj\u002Fsmall-1tlg.jpg",width:X,height:95,size:5558},original:{attachment_id:f,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4m\u002F1em3oj\u002Foriginal-1tlg.jpg",width:Y,height:Z,size:_},normal:{attachment_id:f,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4m\u002F1em3oj\u002Fnormal-1tlg.jpg",width:v,height:$,size:aa},mobile_low:{attachment_id:f,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4m\u002F1em3oj\u002Fmobile_low-1tlg.jpg",width:640,height:360,size:46488},mobile_high:{attachment_id:f,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4m\u002F1em3oj\u002Fmobile_high-1tlg.jpg",width:960,height:540,size:86984},level2:{attachment_id:f,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4m\u002F1em3oj\u002Flevel2-1tlg.jpg",width:u,height:U,size:V},level1:{attachment_id:f,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4m\u002F1em3oj\u002Flevel1-1tlg.jpg",width:ab,height:208,size:19793},fullscreen:{attachment_id:f,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4m\u002F1em3oj\u002Ffullscreen-1tlh.jpg",width:Y,height:Z,size:_},default:{attachment_id:f,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4m\u002F1em3oj\u002Fdefault-1tlg.jpg",width:v,height:$,size:aa},_preview:{attachment_id:f,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F4m\u002F1em3oj\u002F_preview-1tlg.jpg",width:121,height:68,size:3328}}}},{type:n,enabled:a,position:4000,id:140737495933004,created_at:"2022-07-23T16:16:09.597+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:o,body:"Рост цен на продовольствие и энергоносители \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.vedomosti.ru\u002Feconomics\u002Fnews\u002F2022\u002F07\u002F16\u002F931647-oslabit-ogranicheniya\" target=\"_self\"\u003Eожидае\u003C\u002Fa\u003Eт 94 страны с населением примерно 1,6 млрд человек, что может обернуться для них кризисом, заявил ранее на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш. Главы международных организаций, в числе которых Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Всемирная торговая организация (ВТО), предупредили о глобальном продовольственном кризисе и призвали страны принять срочные меры для его преодоления.",text_align:b},{type:n,enabled:a,position:5000,id:140737495933005,created_at:"2022-07-23T16:16:09.603+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:o,body:"Как отмечается в заявлении, на рынки продовольствия, топлива и удобрений оказали влияние пандемия коронавируса, перебои в международных цепочках поставок и боевые действия на Украине. По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), к июню 2022 г. острую нехватку продовольствия стали ощущать 345 млн человек в 82 странах. После повышения цен около 25 государств ввели экспортные ограничения, которые затронули более 8% мировой торговли продуктами питания.",text_align:b},{type:"inset_media",enabled:a,position:6500,id:140737495933011,created_at:"2022-07-23T16:17:28.363+03:00",post_author_id:b,post_author:b,description:b,body:"\u003Ciframe width=\"480\" height=\"270\" src=\"https:\u002F\u002Ffrontend.vh.yandex.ru\u002Fplayer\u002Fvnif78WJk8jU?from_block=partner&from=zen&mute=1&autoplay=1&tv=0\" allow=\"autoplay; fullscreen; accelerometer; gyroscope; picture-in-picture; encrypted-media\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" 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