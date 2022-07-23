В Польше сообщили о дефиците сахара в магазинах
В магазинах Польши наблюдается дефицит сахара, сообщает портал money.pl. По этой причине такие сети, как Biedronka, Netto, Lidl, ввели ограничение на покупку товара в 10 кг, а сеть Carrefour установила ограничение в 3 кг.
Издание Wiadomości Handlowe сообщает, что ритейлеры подтвердили, что «они уже неделю не получают сахар от своих поставщиков». Владельцы торговых сетей добавили, что точные причины отсутствия сахара им неизвестны. Они отмечают, что «на рынке происходит что-то серьезное».
«Пока есть, что продавать», — добавили опрошенные изданием ритейлеры. Они отмечают, что периодические перебои с сахаром случались и раньше, тем более летом, но простои никогда не ощущались в таких масштабах. Трейдеры опасаются, что «товар полностью исчезнет с рынка».
Цена на 1 кг сахара в Польше может превысить семь злотых в ближайшие нескольких недель, сказал один из дистрибуторов в интервью Wiadomości Handlowe.
Рост цен на продовольствие и энергоносители ожидает 94 страны с населением примерно 1,6 млрд человек, что может обернуться для них кризисом, заявил ранее на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш. Главы международных организаций, в числе которых Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Всемирная торговая организация (ВТО), предупредили о глобальном продовольственном кризисе и призвали страны принять срочные меры для его преодоления.
Как отмечается в заявлении, на рынки продовольствия, топлива и удобрений оказали влияние пандемия коронавируса, перебои в международных цепочках поставок и боевые действия на Украине. По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), к июню 2022 г. острую нехватку продовольствия стали ощущать 345 млн человек в 82 странах. После повышения цен около 25 государств ввели экспортные ограничения, которые затронули более 8% мировой торговли продуктами питания.