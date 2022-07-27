McDonald’s в Великобритании впервые за 14 лет поднял цену на чизбургер

«Мы понимаем, что любое повышение цен не является хорошей новостью, но мы откладывали и сводили к минимуму эти изменения так долго, как могли. Так же, как и вы, наша компания, наши франчайзи, которые владеют и управляют нашими ресторанами, и наши поставщики — все они испытывают на себе влияние растущей инфляции», — заявил гендиректор сети McDonald’s в Великобритании и Ирландии Алистер Макро в письме к клиентам.