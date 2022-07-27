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McDonald’s в Великобритании впервые за 14 лет поднял цену на чизбургер

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s впервые за 14 лет поднимает стоимость чизбургера в Великобритании с 99 пенсов до 1,19 фунтов стерлингов (85 руб.), сообщил Sky News. Такое решение было принято из-за роста инфляции в стране. 

Представитель компании сообщил телеканалу, что также на 20 пенсов могут подорожать завтраки, основные блюда, большие порции кофе и боксы McNugget share, а стоимость салатов и роллов вряд ли изменится. 

«Мы понимаем, что любое повышение цен не является хорошей новостью, но мы откладывали и сводили к минимуму эти изменения так долго, как могли. Так же, как и вы, наша компания, наши франчайзи, которые владеют и управляют нашими ресторанами, и наши поставщики — все они испытывают на себе влияние растущей инфляции», — заявил гендиректор сети McDonald’s в Великобритании и Ирландии Алистер Макро в письме к клиентам. 

Представитель компании добавил, что пока нет окончательного списка того, на сколько подорожают отдельные блюда в меню сети, потому что компания дает своим франчайзи рекомендации, а затем франчайзи устанавливают собственные цены. 

20 июля Bloomberg сообщил со ссылкой на Национальное бюро статистики Великобритании, что инфляция в стране в июне выросла до 9,4% впервые с 1982 г. Основная причина роста — резкое подорожание топлива на 9,3% за месяц. Предполагается, что в октябре инфляция может достигнуть 11% из-за нового роста цен на энергоносители. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных