McDonald’s в Великобритании впервые за 14 лет поднял цену на чизбургер
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s впервые за 14 лет поднимает стоимость чизбургера в Великобритании с 99 пенсов до 1,19 фунтов стерлингов (85 руб.), сообщил Sky News. Такое решение было принято из-за роста инфляции в стране.
Представитель компании сообщил телеканалу, что также на 20 пенсов могут подорожать завтраки, основные блюда, большие порции кофе и боксы McNugget share, а стоимость салатов и роллов вряд ли изменится.
«Мы понимаем, что любое повышение цен не является хорошей новостью, но мы откладывали и сводили к минимуму эти изменения так долго, как могли. Так же, как и вы, наша компания, наши франчайзи, которые владеют и управляют нашими ресторанами, и наши поставщики — все они испытывают на себе влияние растущей инфляции», — заявил гендиректор сети McDonald’s в Великобритании и Ирландии Алистер Макро в письме к клиентам.
Представитель компании добавил, что пока нет окончательного списка того, на сколько подорожают отдельные блюда в меню сети, потому что компания дает своим франчайзи рекомендации, а затем франчайзи устанавливают собственные цены.
20 июля Bloomberg сообщил со ссылкой на Национальное бюро статистики Великобритании, что инфляция в стране в июне выросла до 9,4% впервые с 1982 г. Основная причина роста — резкое подорожание топлива на 9,3% за месяц. Предполагается, что в октябре инфляция может достигнуть 11% из-за нового роста цен на энергоносители.
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