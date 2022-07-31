Премьер Саксонии усомнился в возможности скорого отказа ФРГ от газа из России

«Без российского газа в ближайшие пять лет не обойтись», — сказал Кречмер. По его мнению, Германии нужно больше прагматизма, и если власти страны понимают, что обойтись без российского газа нельзя, то «это горькая реальность и мы должны ее принять». Кроме того, политик призвал использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля.