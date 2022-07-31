Премьер Саксонии усомнился в возможности скорого отказа ФРГ от газа из России
Германия не сможет отказаться от поставок российского газа в ближайшие пять лет, заявил в интервью Die Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
«Без российского газа в ближайшие пять лет не обойтись», — сказал Кречмер. По его мнению, Германии нужно больше прагматизма, и если власти страны понимают, что обойтись без российского газа нельзя, то «это горькая реальность и мы должны ее принять». Кроме того, политик призвал использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля.
Кречмер выступил за прекращение боевых действий на Украине и призвал к разрешению конфликта путем переговоров. Идею об изоляции России и прекращении с ней экономического сотрудничества он назвал «абсурдной и опасной».
«Гораздо опаснее для нас Россия, ориентированная на Китай и не имеющая связей с Европой», — сказал премьер-министр Саксонии. По его мнению, Россия — «это больше, чем чиновники КГБ, олигархи и имперские понятия».
Кречмер призвал к «заморозке» конфликта: по его мнению, «прекращение огня положит конец гибели людей и создаст возможность для поставок сырья».
В конце июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе пресс-конференции, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. Он напомнил, что Евросоюз и G7 не вводили эмбарго на российский газ, а заявления о поставках газа согласно контрактам независимо от того, плохие времена или хорошие, сейчас не соответствуют действительности.
23 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что правительство Германии запустило вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана экономии газа, в рамках которого немцам необходимо сократить потребление.
По прогнозу минэкономики Германии, страна станет полностью независимой от российского газа к лету 2024 г. Поставки нефти и угля из РФ планируется заменить в 2022 г. Компании из Германии и Австрии высказались против немедленного введения эмбарго на российский газ, потому что это может вызвать негативные последствия для бизнеса и рабочих мест в двух странах.