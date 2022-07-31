FT: инвесторы вывели с развивающихся рынков рекордные $38 млрд
Иностранные инвесторы за пять месяцев вывели с развивающихся рынков около $38 млрд, сообщает Financial Times. По данным Института международных финансов, которые приводит издание, сумма оттока стала рекордной за все время наблюдений — с 2005 г.
Основными причинами, по мнению аналитиков, стали опасения по поводу глобальной рецессии и инфляции, агрессивного повышения процентных ставок в США и замедления экономического роста в Китае.
Отток средств может усугубить нарастающий финансовый кризис в развивающихся странах, отмечает FT. За последние три месяца Шри-Ланка объявила дефолт по своему суверенному долгу, а Бангладеш и Пакистан обратились за помощью к МВФ.
По данным JPMorgan, в 2022 г. инвесторы также вывели $30 млрд из фондов валютных облигаций развивающихся стран. Облигации в валюте примерно 20 пограничных и развивающихся рынков торгуются с доходностью более чем на 10 п. п. выше, чем облигации США. Такие спреды могут быть индикатором серьезного финансового стресса и риска дефолта, отмечает издание.
Все эти факторы показывают изменение настроений по сравнению с концом 2021 г. и началом 2022 г., когда многие инвесторы ожидали, что страны с формирующимся рынком быстро оправятся от пандемии. В конце апреля 2022 г. валюты и другие активы на развивающихся рынках, экспортирующих сырье, таких как Бразилия и Колумбия, чувствовали себя благоприятно благодаря более высоким ценам на нефть.
Аналитики предупреждают, что, в отличие от предыдущих эпизодов, маловероятно, что глобальные условия изменятся в пользу развивающихся рынков.
«Позиция ФРС сильно отличается от позиции во время предыдущих циклов, — сказал Адам Вулф, экономист по развивающимся рынкам в Absolute Strategy Research. — Они более склонны рисковать рецессией в США и рисковать дестабилизацией финансовых рынков, чтобы снизить инфляцию».
Он предупредил об отсутствии признаков восстановления экономики в Китае, крупнейшем в мире развивающемся рынке. Это ограничивает их способность стимулировать восстановление в других развивающихся странах.
«Финансовая система Китая находилась под давлением экономического спада в прошлом году, и это действительно ограничило возможности ее банков продолжать рефинансировать все свои кредиты другим развивающимся рынкам», — отметил Вольф.
Ранее FT сообщала, что с начала года инвесторы вывели $50 млрд из фондов облигаций развивающихся стран, что стало рекордным результатом за последние 17 лет.