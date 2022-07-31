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FT: инвесторы вывели с развивающихся рынков рекордные $38 млрд

Ведомости

Иностранные инвесторы за пять месяцев вывели с развивающихся рынков около $38 млрд, сообщает Financial Times. По данным Института международных финансов, которые приводит издание, сумма оттока стала рекордной за все время наблюдений — с 2005 г.

Основными причинами, по мнению аналитиков, стали опасения по поводу глобальной рецессии и инфляции, агрессивного повышения процентных ставок в США и замедления экономического роста в Китае.

Отток средств может усугубить нарастающий финансовый кризис в развивающихся странах, отмечает FT. За последние три месяца Шри-Ланка объявила дефолт по своему суверенному долгу, а Бангладеш и Пакистан обратились за помощью к МВФ.

По данным JPMorgan, в 2022 г. инвесторы также вывели $30 млрд из фондов валютных облигаций развивающихся стран. Облигации в валюте примерно 20 пограничных и развивающихся рынков торгуются с доходностью более чем на 10 п. п. выше, чем облигации США. Такие спреды могут быть индикатором серьезного финансового стресса и риска дефолта, отмечает издание.

Все эти факторы показывают изменение настроений по сравнению с концом 2021 г. и началом 2022 г., когда многие инвесторы ожидали, что страны с формирующимся рынком быстро оправятся от пандемии. В конце апреля 2022 г. валюты и другие активы на развивающихся рынках, экспортирующих сырье, таких как Бразилия и Колумбия, чувствовали себя благоприятно благодаря более высоким ценам на нефть.

Аналитики предупреждают, что, в отличие от предыдущих эпизодов, маловероятно, что глобальные условия изменятся в пользу развивающихся рынков.

«Позиция ФРС сильно отличается от позиции во время предыдущих циклов, — сказал Адам Вулф, экономист по развивающимся рынкам в Absolute Strategy Research. — Они более склонны рисковать рецессией в США и рисковать дестабилизацией финансовых рынков, чтобы снизить инфляцию».

Он предупредил об отсутствии признаков восстановления экономики в Китае, крупнейшем в мире развивающемся рынке. Это ограничивает их способность стимулировать восстановление в других развивающихся странах.

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«Финансовая система Китая находилась под давлением экономического спада в прошлом году, и это действительно ограничило возможности ее банков продолжать рефинансировать все свои кредиты другим развивающимся рынкам», — отметил Вольф.

Ранее FT сообщала, что с начала года инвесторы вывели $50 млрд из фондов облигаций развивающихся стран, что стало рекордным результатом за последние 17 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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