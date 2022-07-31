FT: инвесторы вывели с развивающихся рынков рекордные $38 млрд

Все эти факторы показывают изменение настроений по сравнению с концом 2021 г. и началом 2022 г., когда многие инвесторы ожидали, что страны с формирующимся рынком быстро оправятся от пандемии. В конце апреля 2022 г. валюты и другие активы на развивающихся рынках, экспортирующих сырье, таких как Бразилия и Колумбия, чувствовали себя благоприятно благодаря более высоким ценам на нефть.