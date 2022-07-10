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Финансы

Инвесторы вывели $50 млрд из фондов облигаций развивающихся рынков

Ведомости

С начала года инвесторы вывели $50 млрд из фондов облигаций развивающихся стран, что стало рекордным результатом за последние 17 лет, сообщает Financial Times со ссылкой на данные американского банка JPMorgan. 

По мнению портфельного менеджера по развивающимся рынкам в William Blair Марко Руйера, к ситуации «идеального шторма» для облигаций развивающихся рынков привело сочетание роста инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики и боевых действий на Украине.  

Индекс JPMorgan EMBI Global Diversified, который отслеживает динамику суверенных облигаций развивающихся рынков, номинированных в долларах, упал на 18,6% в 2022 г. Такой показатель стал худшим за всю историю ведения статистики, отмечает FT. 

Ранее по теме: Банки попросили Минфин США временно разрешить торговлю российскими активами

Ранее американские банки JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs приостановили операции с российским госдолгом после того, как OFAC запретило инвесторам покупать такие активы. Согласно новым правилам, американские инвесторы смогут продавать и удерживать российские облигации, однако не смогут покупать их. 

Федеральная резервная система США 15 июня объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Регулятор пояснил, что сложная ситуация в американской экономике, связанная с высокой инфляцией, наблюдается в том числе из-за влияния военной спецоперации России на Украине на глобальную экономику.

По данным министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 г., достигнув 8,6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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