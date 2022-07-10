Инвесторы вывели $50 млрд из фондов облигаций развивающихся рынков

Ранее американские банки JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs приостановили операции с российским госдолгом после того, как OFAC запретило инвесторам покупать такие активы. Согласно новым правилам, американские инвесторы смогут продавать и удерживать российские облигации, однако не смогут покупать их.