Газета
Финансы

Банки попросили Минфин США временно разрешить торговлю российскими активами

Ведомости

Банки обратились в Министерство финансов США с просьбой разрешить торговлю российскими активами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Комитет по определению кредитных деривативов (CDDC) взаимодействует с управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Ведомство вряд ли примет решение до саммита G7, который состоится 26-28 июня, сообщил собеседник агентства.

«Первый сценарий заключается в том, что CDDC обращается к OFAC с просьбой о продлении срока и пропуске «только на один день», чтобы мы могли провести аукцион и должным образом рассчитаться по CDS по правильной цене», — сообщил управляющий директор XAIA Investment в Мюнхене Йохен Фельзенхаймер.

Ранее по теме: Минфин выплатил купоны по еврооблигациям в рублях по новой схеме

Комитет по анализу кредитных деривативов Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA) ранее установил, что Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму $1,9 млн. Bloomberg писал, что указанная сумма должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, осуществленную в начале прошлого месяца. Купившие страховые контракты инвесторы могут получить выплату в размере $1,5 млрд, отмечает агентство.

Ранее американские банки JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs приостановили операции с российским госдолгом после того, как OFAC запретило инвесторам покупать такие активы. Согласно новым правилам, американские инвесторы смогут продавать и удерживать российские облигации, однако не смогут покупать их. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных