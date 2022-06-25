Банки попросили Минфин США временно разрешить торговлю российскими активами

«Первый сценарий заключается в том, что CDDC обращается к OFAC с просьбой о продлении срока и пропуске «только на один день», чтобы мы могли провести аукцион и должным образом рассчитаться по CDS по правильной цене», — сообщил управляющий директор XAIA Investment в Мюнхене Йохен Фельзенхаймер.