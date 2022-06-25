Банки попросили Минфин США временно разрешить торговлю российскими активами
Банки обратились в Министерство финансов США с просьбой разрешить торговлю российскими активами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Комитет по определению кредитных деривативов (CDDC) взаимодействует с управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Ведомство вряд ли примет решение до саммита G7, который состоится 26-28 июня, сообщил собеседник агентства.
«Первый сценарий заключается в том, что CDDC обращается к OFAC с просьбой о продлении срока и пропуске «только на один день», чтобы мы могли провести аукцион и должным образом рассчитаться по CDS по правильной цене», — сообщил управляющий директор XAIA Investment в Мюнхене Йохен Фельзенхаймер.
Комитет по анализу кредитных деривативов Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA) ранее установил, что Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму $1,9 млн. Bloomberg писал, что указанная сумма должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, осуществленную в начале прошлого месяца. Купившие страховые контракты инвесторы могут получить выплату в размере $1,5 млрд, отмечает агентство.
Ранее американские банки JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs приостановили операции с российским госдолгом после того, как OFAC запретило инвесторам покупать такие активы. Согласно новым правилам, американские инвесторы смогут продавать и удерживать российские облигации, однако не смогут покупать их.