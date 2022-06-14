Bloomberg: два банка США отказались от операций по госдолгу России

Ранее Управление по контролю за иностранными активами минфина США решило не продлевать лицензию, которая позволяла Минфину России обслуживать часть суверенного долга страны. Российский Минфин в ответ заявил, что будет обслуживать госдолг в рублях через «Национальный расчетный депозитарий». Держатели еврооблигаций РФ внутри российской учетной инфраструктуры смогут получить выплаты на свои счета в депозитарии, а держатели бумаг через иностранных посредников получат деньги на счета типа «С» этих посредников.