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Финансы

Bloomberg: два банка США отказались от операций по госдолгу России

Ведомости

Американские банки JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs приостановили операции с российским госдолгом после того, как управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) запретило инвесторам покупать такие активы, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Минфин США запретил инвесторам приобретать такие бумаги как на первичном, так и на вторичном рынке. Согласно новым правилам, американские инвесторы смогут продавать и удерживать российские облигации, однако не смогут покупать их. Представитель Goldman Sachs подтвердил приостановку транзакций с российским госдолгом.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами минфина США решило не продлевать лицензию, которая позволяла Минфину России обслуживать часть суверенного долга страны. Российский Минфин в ответ заявил, что будет обслуживать госдолг в рублях через «Национальный расчетный депозитарий». Держатели еврооблигаций РФ внутри российской учетной инфраструктуры смогут получить выплаты на свои счета в депозитарии, а держатели бумаг через иностранных посредников получат деньги на счета типа «С» этих посредников.

Министр финансов Антон Силуанов позднее рассказал «Ведомостям», что расчеты с держателями суверенного долга России будут производиться по схеме, аналогичной схеме оплаты поставок российского газа, только в обратном порядке. Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

В марте Силуанов также заявлял, что зарубежные страны, принявшие решение заморозить активы российского Центробанка и правительства, намеревались таким образом создать в России искусственный дефолт. У страны есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств, подчеркивал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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