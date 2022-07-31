В Германии допустили прекращение поставок российского газа осенью
Германии следует готовиться к возможному прекращению поставок российского газа осенью, заявил в интервью медиагруппе Funke президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Gesamtmetall Штефан Вольф.
«Можно предположить, что полная остановка [поставок] газа произойдет осенью в то время, когда частные домохозяйства снова будут включать свое газовое отопление», — сказал Вольф (цитата по ТАСС).
По его мнению, в случае нехватки газа приоритет должен отдаваться промышленности, а не частным домохозяйствам.
Ранее на этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству DPA призвала страны Европы готовиться к полному прекращению поставок газа из России, которое «рано или поздно» произойдет.
В конце июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе пресс-конференции, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. Он напомнил, что Евросоюз и G7 не вводили эмбарго на российский газ, а заявления о поставках газа согласно контрактам независимо от того, плохие времена или хорошие, сейчас не соответствуют действительности.
23 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что правительство Германии запустило вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана экономии газа, в рамках которого немцам необходимо сократить потребление. Хабек также допускал, что в случае нехватки газа некоторые отрасли промышленности Германии, которые его используют, могут остановиться, что может стать катастрофическим для них.