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Экономика

В Германии допустили прекращение поставок российского газа осенью

Ведомости

Германии следует готовиться к возможному прекращению поставок российского газа осенью, заявил в интервью медиагруппе Funke президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Gesamtmetall Штефан Вольф. 

«Можно предположить, что полная остановка [поставок] газа произойдет осенью в то время, когда частные домохозяйства снова будут включать свое газовое отопление», — сказал Вольф (цитата по ТАСС).

По его мнению, в случае нехватки газа приоритет должен отдаваться промышленности, а не частным домохозяйствам.

Ранее на этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству DPA призвала страны Европы готовиться к полному прекращению поставок газа из России, которое «рано или поздно» произойдет.

В конце июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе пресс-конференции, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. Он напомнил, что Евросоюз и G7 не вводили эмбарго на российский газ, а заявления о поставках газа согласно контрактам независимо от того, плохие времена или хорошие, сейчас не соответствуют действительности.

23 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что правительство Германии запустило вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана экономии газа, в рамках которого немцам необходимо сократить потребление. Хабек также допускал, что в случае нехватки газа некоторые отрасли промышленности Германии, которые его используют, могут остановиться, что может стать катастрофическим для них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных