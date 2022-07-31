В европейских странах отмечается повышенный спрос на дрова и дровяные печи

«Несмотря на то что сейчас лето, я каждый день получаю заказы. Многие из тех, кто обращается ко мне, говорят, что не покупали дрова уже 10 лет. Теперь им снова приходится их покупать, потому что другие источники энергии подорожали», — отметил глава компании Brandhout Koen Кун Верхувен.