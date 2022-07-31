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Экономика

В европейских странах отмечается повышенный спрос на дрова и дровяные печи

Ведомости

Бельгийские лесоторговцы отмечают чрезвычайно высокий спрос на дрова на фоне роста цен на газ, сообщает издание De Tijd. Издание отмечает, что отрасль не справляется с «ажиотажем».

«Несмотря на то что сейчас лето, я каждый день получаю заказы. Многие из тех, кто обращается ко мне, говорят, что не покупали дрова уже 10 лет. Теперь им снова приходится их покупать, потому что другие источники энергии подорожали», — отметил глава компании Brandhout Koen Кун Верхувен.

Нидерландский фонд индустрии каминов и печей (NHK) отмечает значительный рост продаж открытых каминов и пеллетных печей, пишет издание de Volkskrant. С лета прошлого года, когда цены на газ начали неуклонно расти, продажи этих товаров выросли примерно на 30%.

Спрос на дровяные печи и камины в настоящее время настолько высок, что отрасль испытывает дефицит. «Есть проблемы с доставкой материалов, апскейлинг здесь тоже невозможен из-за нехватки кадров», — говорится в публикации.

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Ранее президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Gesamtmetall Штефан Вольф заявил, что Германии следует готовиться к возможному прекращению поставок российского газа осенью. По его мнению, в случае нехватки газа приоритет должен отдаваться промышленности, а не частным домохозяйствам.

В конце июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе пресс-конференции, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. Он напомнил, что Евросоюз и G7 не вводили эмбарго на российский газ, а заявления о поставках газа согласно контрактам независимо от того, плохие времена или хорошие, сейчас не соответствуют действительности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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