Экономика Саудовской Аравии показала рекордный рост на фоне подорожания нефти

23 июля агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия и Ирак поставляют все больше сырой нефти в Европу, общий поток из ближневосточных стран вырос в июле до 2,2 млн баррелей в сутки, что почти на 90% больше, чем в январе. Тем временем российская нефть экспортируется в противоположном направлении — покупателям в Индии и Китае. Азиатские страны, указывает агентство, покупают у Москвы «дешевые баррели» на фоне стремительного роста цен на топливо.