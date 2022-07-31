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Экономика

Экономика Саудовской Аравии показала рекордный рост на фоне подорожания нефти

Ведомости

Экономика Саудовской Аравии во II квартале выросла на 11,8%, что стало рекордом за 11 лет, сообщает Bloomberg. Фактором роста стало увеличение цен на нефть на фоне спецоперации РФ на Украине и наращивание добычи.

Согласно оценкам генерального статистического управления королевства, нефтяной сектор вырос на 23,1% в годовом выражении, а ненефтяной — на 5,4%. Уровень безработицы среди жителей Саудовской Аравии также упал до самого низкого уровня с 2008 г., отмечает агентство.

23 июля агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия и Ирак поставляют все больше сырой нефти в Европу, общий поток из ближневосточных стран вырос в июле до 2,2 млн баррелей в сутки, что почти на 90% больше, чем в январе. Тем временем российская нефть экспортируется в противоположном направлении — покупателям в Индии и Китае. Азиатские страны, указывает агентство, покупают у Москвы «дешевые баррели» на фоне стремительного роста цен на топливо.

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После вступления в силу в конце 2022 г. эмбарго на экспорт российской нефти в ЕС устойчивость экспорта с Ближнего Востока может оказаться под вопросом, отмечает агентство. Ограничения включают запрет на страхование поставок Москвы любым покупателям, и если этот запрет «ударит по всему экспорту, чего опасается министерство финансов США, то это может снова усилить конкуренцию за поставки с Ближнего Востока».

В начале июня ЕС принял шестой пакет санкций, в который вошел постепенный отказ от нефти и нефтепродуктов из России. В декабре вступит в силу запрет на морские поставки нефти из РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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