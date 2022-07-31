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Yle: финские предприятия могут приостановить производство из-за роста цен на газ

Ведомости

Руководство промышленных предприятий Финляндии допускает возможность сокращения производства или приостановки работы при резком росте цен на природный газ, сообщила телерадиовещательная корпорация Yle.

«Вероятно, производство на некоторых заводах сократится или остановится, если цены резко вырастут или если по какой-то причине не будет хватать газа», — рассказал руководитель отдела энергетики и климатической политики Ассоциации лесной промышленности Ахти Фагерблом.

Уточняется, что предприятия не могут полностью отказаться от газа. Среди предприятий лесной промышленности природный газ используют 5%, химической промышленности — 20%.

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В конце июля сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2000 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость ближайшего, августовского, фьючерса на газ прибавила 9,3% и составила 193 евро за МВтч, или $2067 за 1000 куб. м.

Стоимость газа поднялась выше отметки в $2000 впервые с начала марта после сообщения «Газпрома» о том, что с 27 июля на компрессорной станции «Портовая» из эксплуатации выйдет еще один газотурбинный двигатель Siemens, в результате чего объем прокачиваемого газа составит не более 33 млн куб. м в сутки вместо нынешних 67 млн куб. м, которые составляли 40% от планового объема в 167 млн куб. м. По данным ICE, на 14.00 мск 26 июля цена фьючерса на газ составляла $2087.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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