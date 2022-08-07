Президент Финляндии предупредил о скорой рецессии в Европе

Он также напомнил об экономических трудностях, с которыми сталкивается Европа. Ниинисте добавил, что жители Финляндии и Европы в целом должны быть готовы к тому, что экономическое положение не будет улучшаться каждый год, что, по его словам, люди уже воспринимают как данность.