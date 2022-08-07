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Экономика

Президент Финляндии предупредил о скорой рецессии в Европе

Ведомости

Президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о скорой экономической рецессии в Европе. Кроме того, он выразил беспокойство по поводу эскалации ситуации на Украине.

«Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать», – отметил Ниинисте в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.

Он также напомнил об экономических трудностях, с которыми сталкивается Европа. Ниинисте добавил, что жители Финляндии и Европы в целом должны быть готовы к тому, что экономическое положение не будет улучшаться каждый год, что, по его словам, люди уже воспринимают как данность.

Ранее Евростат сообщал, что инфляция в еврозоне в июле достигла 8,9% в годовом исчислении. Показатель вновь обновил рекорд, предыдущий был зафиксирован в июне. Месяцем ранее инфляция составила 8,6%.

Несмотря на разгон потребительских цен, ВВП ЕС пока не ушел в отрицательную зону. Экономика Европы растет второй квартал подряд. В первые три месяца 2022 г. рост в годовом выражении составил 0,5%, а во II квартале – 0,7% (отношение к предыдущему кварталу), следует из доклада статистического ведомства ЕС, опубликованного 29 июля. Эксперты ожидают, что ситуация для экономики Европы будет развиваться по неблагоприятному сценарию.

Ранее, 21 июля, Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 50 б. п. до 0,5%, что прервало 11-летний период нулевых и отрицательных ставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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